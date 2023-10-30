ТОП 3 кроссоверов Honda, преодолевающих 500 тыс. км пробега без серьезных проблем
Согласно исследованию iSeeCars, автомобили Honda имеют 17,2% шансов достичь полумиллиона пробега без больших и сложных ремонтов. Но даже на фоне общей надежности марки выделяются три кроссовера, имеющих еще большие шансы на это.
Об этом сообщил MotorBiscuit.
Для сравнения, по рынку средний показатель вероятности пробега более 500 тыс. км в 1,5 раза меньше и составляет всего около 11,8%. Конечно, для того чтобы авто не нужно было часто ремонтировать, следует выполнять все рекомендованные регламентные работы по техническому обслуживанию.
1. Honda Pilot
Вероятность пробега более 500 тыс. км — 42.7%.
В сегменте трехрядных кроссоверов конкуренция достаточно жесткая, впрочем, Honda Pilot имеет очень высокие шансы на долговечность. Они немного меньше, чем у Toyota Land Cruiser и Sequoia, которые считаются самыми надежными в нише. В общей сложности 2,5% Pilot проехали 500 тыс. км и более.
2. Honda Element
Вероятность пробега более 500 тыс. км — 27,8%.
К сожалению, Element уже много лет не продается на рынке.
3. Honda CR-V
Вероятность пробега более 500 тыс. км — 27,5%.
Наиболее продаваемым кроссовером Honda является компактный CR-V, созданный для легких путешествий по бездорожью, а также как надежная ежедневная машина для широкого круга автолюбителей. Это один из самых долговечных и экономичных вариантов в компактном сегменте. Около 1,4% всех внедорожников CR-V достигли пробега 500 тыс. км или больше. Это хорошая статистика.
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