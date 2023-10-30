ТОП 3 кроссоверов Honda, преодолевающих 500 тыс. км пробега без серьезных проблем

Honda Pilot имеет самую большую вероятность без поломок преодолеть сотни тысяч километров. Фото: motortrend.com

Согласно исследованию iSeeCars, автомобили Honda имеют 17,2% шансов достичь полумиллиона пробега без больших и сложных ремонтов. Но даже на фоне общей надежности марки выделяются три кроссовера, имеющих еще большие шансы на это.

Об этом сообщил MotorBiscuit.

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Для сравнения, по рынку средний показатель вероятности пробега более 500 тыс. км в 1,5 раза меньше и составляет всего около 11,8%. Конечно, для того чтобы авто не нужно было часто ремонтировать, следует выполнять все рекомендованные регламентные работы по техническому обслуживанию.

1. Honda Pilot

Фото: infocar.ua

Вероятность пробега более 500 тыс. км — 42.7%.

В сегменте трехрядных кроссоверов конкуренция достаточно жесткая, впрочем, Honda Pilot имеет очень высокие шансы на долговечность. Они немного меньше, чем у Toyota Land Cruiser и Sequoia, которые считаются самыми надежными в нише. В общей сложности 2,5% Pilot проехали 500 тыс. км и более.

2. Honda Element

Фото: wikipedia

Вероятность пробега более 500 тыс. км — 27,8%.

К сожалению, Element уже много лет не продается на рынке.

3. Honda CR-V

Фото: topgear.com

Вероятность пробега более 500 тыс. км — 27,5%.

Наиболее продаваемым кроссовером Honda является компактный CR-V, созданный для легких путешествий по бездорожью, а также как надежная ежедневная машина для широкого круга автолюбителей. Это один из самых долговечных и экономичных вариантов в компактном сегменте. Около 1,4% всех внедорожников CR-V достигли пробега 500 тыс. км или больше. Это хорошая статистика.

Ранее мы сообщали, что Honda выпустила дешевый кроссовер Elevate. Также представляли пять самых лучших компактных, но мощных двигателей авто.