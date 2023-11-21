ТОП 10 внедорожников с самым высоким дорожным просветом в 2023 году

Клиренс расширяет возможности автомобиля на бездорожье и обеспечивает лучшую видимость и защиту от помех в повседневном движении. Фото: rivianforums.com

Для внедорожника дорожный просвет является критически важным фактором, определяющим проходимость автомобиля и его способность покорять пересеченную местность. Поэтому автопроизводители постоянно стремятся создать внедорожник с самым большим клиренсом.

Рейтинг внедорожников с высоким дорожным просветом составили эксперты CarBuzz.

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1. Rivian R1S

Клиренс — 378 мм

Фото: nextcar.ua

Это бесшумный электрический внедорожник, позволяющий быть ближе к природе.

Благодаря 4-моторному силовому агрегату мощностью 835 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды. Может проехать более 516 км на одном заряде.

2. Mercedes-AMG G63 4x4 Squared

Клиренс — 350 мм

Фото: vossenwheels.com

В основе G63 4x42 — 4 л твин-турбо V8 мощностью 585 л.с., 9-ступенчатая АКПП, 2-ступенчатая раздаточная коробка и дифференциал с несколькими блокировками.

Стоит дорого — 350 тыс. долларов.

3. Ford Bronco Raptor

Клиренс — 333 мм

Фото: infocar.ua

Турбированный двигатель авто V6 может похвастаться мощностью 418 л.с., а амортизаторы FOX гарантируют, что высокоскоростное движение по грунту можно поддерживать без особого труда, в то время как на низких скоростях система полного привода наилучшим образом сцепляет и преодолевает камни.

ТОП 10 внедорожников с самым высоким клиренсом в 2023 году

Rivian R1S: 378 мм. Mercedes-AMG G63 4x4 Squared: 350 мм. Ford Bronco Raptor: 333 мм. Jeep Wrangler Rubicon: 327 мм. Land Rover Range Rover: 294 мм. Land Rover Defender: 292 мм. Land Rover Range Rover Sport: 282 мм. Land Rover Discovery: 282 мм. Jeep Grand Cherokee: 277 мм. Ford Expedition: 269 мм.

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