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ТОП 10 внедорожников с самым высоким дорожным просветом в 2023 году

21 ноября 2023 17:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 10 внедорожников с самым высоким дорожным просветом в 2023 году
Клиренс расширяет возможности автомобиля на бездорожье и обеспечивает лучшую видимость и защиту от помех в повседневном движении. Фото: rivianforums.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Для внедорожника дорожный просвет является критически важным фактором, определяющим проходимость автомобиля и его способность покорять пересеченную местность. Поэтому автопроизводители постоянно стремятся создать внедорожник с самым большим клиренсом.

Рейтинг внедорожников с высоким дорожным просветом составили эксперты CarBuzz.

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1. Rivian R1S

Клиренс — 378 мм

Фото: nextcar.ua

Это бесшумный электрический внедорожник, позволяющий быть ближе к природе.

Благодаря 4-моторному силовому агрегату мощностью 835 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды. Может проехать более 516 км на одном заряде.

2. Mercedes-AMG G63 4x4 Squared

Клиренс — 350 мм

Фото: vossenwheels.com

В основе G63 4x42 — 4 л твин-турбо V8 мощностью 585 л.с., 9-ступенчатая АКПП, 2-ступенчатая раздаточная коробка и дифференциал с несколькими блокировками.

Стоит дорого — 350 тыс. долларов.

3. Ford Bronco Raptor

Клиренс — 333 мм

Фото: infocar.ua

Турбированный двигатель авто V6 может похвастаться мощностью 418 л.с., а амортизаторы FOX гарантируют, что высокоскоростное движение по грунту можно поддерживать без особого труда, в то время как на низких скоростях система полного привода наилучшим образом сцепляет и преодолевает камни.

ТОП 10 внедорожников с самым высоким клиренсом в 2023 году

  1. Rivian R1S: 378 мм.
  2. Mercedes-AMG G63 4x4 Squared: 350 мм.
  3. Ford Bronco Raptor: 333 мм.
  4. Jeep Wrangler Rubicon: 327 мм.
  5. Land Rover Range Rover: 294 мм.
  6. Land Rover Defender: 292 мм.
  7. Land Rover Range Rover Sport: 282 мм.
  8. Land Rover Discovery: 282 мм.
  9. Jeep Grand Cherokee: 277 мм.
  10. Ford Expedition: 269 мм.

Ранее мы писали о 8 лучших кроссоверах и внедорожниках в мире. Также публиковали ТОП-5 самых быстрых кроссоверов.

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