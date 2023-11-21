ТОП 10 внедорожников с самым высоким дорожным просветом в 2023 году
Для внедорожника дорожный просвет является критически важным фактором, определяющим проходимость автомобиля и его способность покорять пересеченную местность. Поэтому автопроизводители постоянно стремятся создать внедорожник с самым большим клиренсом.
Рейтинг внедорожников с высоким дорожным просветом составили эксперты CarBuzz.
1. Rivian R1S
Клиренс — 378 мм
Это бесшумный электрический внедорожник, позволяющий быть ближе к природе.
Благодаря 4-моторному силовому агрегату мощностью 835 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды. Может проехать более 516 км на одном заряде.
2. Mercedes-AMG G63 4x4 Squared
Клиренс — 350 мм
В основе G63 4x42 — 4 л твин-турбо V8 мощностью 585 л.с., 9-ступенчатая АКПП, 2-ступенчатая раздаточная коробка и дифференциал с несколькими блокировками.
Стоит дорого — 350 тыс. долларов.
3. Ford Bronco Raptor
Клиренс — 333 мм
Турбированный двигатель авто V6 может похвастаться мощностью 418 л.с., а амортизаторы FOX гарантируют, что высокоскоростное движение по грунту можно поддерживать без особого труда, в то время как на низких скоростях система полного привода наилучшим образом сцепляет и преодолевает камни.
ТОП 10 внедорожников с самым высоким клиренсом в 2023 году
- Rivian R1S: 378 мм.
- Mercedes-AMG G63 4x4 Squared: 350 мм.
- Ford Bronco Raptor: 333 мм.
- Jeep Wrangler Rubicon: 327 мм.
- Land Rover Range Rover: 294 мм.
- Land Rover Defender: 292 мм.
- Land Rover Range Rover Sport: 282 мм.
- Land Rover Discovery: 282 мм.
- Jeep Grand Cherokee: 277 мм.
- Ford Expedition: 269 мм.
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