ТОП 10 позашляховиків з найвищим дорожнім просвітом у 2023 році

Кліренс розширює можливості автомобіля на бездоріжжі та забезпечує кращу видимість і захист від перешкод у повсякденному русі. Фото: rivianforums.com

Для позашляховика дорожній просвіт є критично важливим фактором, який визначає прохідність автомобіля та його здатність підкорювати пересічену місцевість. Тому автовиробники постійно прагнуть створити позашляховик з найбільшим кліренсом.

Рейтинг позашляховиків з найвищим дорожнім просвітом склали експерти CarBuzz.

Читайте також:

1. Rivian R1S

Кліренс — 378 мм

Фото: nextcar.ua

Це безшумний електричний позашляховик, який дозволяє бути ближче до природи.

Завдяки 4-моторному силовому агрегату потужністю 835 к.с. розганяється до 100 км/год за 3 секунди. Може проїхати понад 516 км на одному заряді.

2. Mercedes-AMG G63 4x4 Squared

Кліренс — 350 мм

Фото: vossenwheels.com

В основі G63 4x42 — 4 л твін-турбо V8 потужністю 585 к.с., 9-ступінчаста АКПП, 2-ступінчаста роздавальна коробка і диференціал з декількома блокуваннями.

Коштує дорого — 350 тис. доларів.

3. Ford Bronco Raptor

Кліренс — 333 мм

Фото: infocar.ua

Турбований двигун авто V6 може похвалитися потужністю 418 к.с., а амортизатори FOX гарантують, що високошвидкісний рух по грунту можна підтримувати без особливих зусиль, в той час, як на низьких швидкостях система повного приводу якнайкраще зчіплює і долає каміння.

ТОП 10 позашляховиків з найвищим кліренсом у 2023 році

Rivian R1S: 378 мм. Mercedes-AMG G63 4x4 Squared: 350 мм. Ford Bronco Raptor: 333 мм. Jeep Wrangler Rubicon: 327 мм. Land Rover Range Rover: 294 мм. Land Rover Defender: 292 мм. Land Rover Range Rover Sport: 282 мм. Land Rover Discovery: 282 мм. Jeep Grand Cherokee: 277 мм. Ford Expedition: 269 мм.

Раніше ми писали про 8 найкращих кросоверів та позашляховиків у світі. Також публікували ТОП 5 найшвидших кросоверів.