ТОП 10 позашляховиків з найвищим дорожнім просвітом у 2023 році
Для позашляховика дорожній просвіт є критично важливим фактором, який визначає прохідність автомобіля та його здатність підкорювати пересічену місцевість. Тому автовиробники постійно прагнуть створити позашляховик з найбільшим кліренсом.
Рейтинг позашляховиків з найвищим дорожнім просвітом склали експерти CarBuzz.
1. Rivian R1S
Кліренс — 378 мм
Це безшумний електричний позашляховик, який дозволяє бути ближче до природи.
Завдяки 4-моторному силовому агрегату потужністю 835 к.с. розганяється до 100 км/год за 3 секунди. Може проїхати понад 516 км на одному заряді.
2. Mercedes-AMG G63 4x4 Squared
Кліренс — 350 мм
В основі G63 4x42 — 4 л твін-турбо V8 потужністю 585 к.с., 9-ступінчаста АКПП, 2-ступінчаста роздавальна коробка і диференціал з декількома блокуваннями.
Коштує дорого — 350 тис. доларів.
3. Ford Bronco Raptor
Кліренс — 333 мм
Турбований двигун авто V6 може похвалитися потужністю 418 к.с., а амортизатори FOX гарантують, що високошвидкісний рух по грунту можна підтримувати без особливих зусиль, в той час, як на низьких швидкостях система повного приводу якнайкраще зчіплює і долає каміння.
ТОП 10 позашляховиків з найвищим кліренсом у 2023 році
- Rivian R1S: 378 мм.
- Mercedes-AMG G63 4x4 Squared: 350 мм.
- Ford Bronco Raptor: 333 мм.
- Jeep Wrangler Rubicon: 327 мм.
- Land Rover Range Rover: 294 мм.
- Land Rover Defender: 292 мм.
- Land Rover Range Rover Sport: 282 мм.
- Land Rover Discovery: 282 мм.
- Jeep Grand Cherokee: 277 мм.
- Ford Expedition: 269 мм.
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