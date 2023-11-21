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ТОП 10 позашляховиків з найвищим дорожнім просвітом у 2023 році

21 листопада 2023 17:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 10 позашляховиків з найвищим дорожнім просвітом у 2023 році
Кліренс розширює можливості автомобіля на бездоріжжі та забезпечує кращу видимість і захист від перешкод у повсякденному русі. Фото: rivianforums.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Для позашляховика дорожній просвіт є критично важливим фактором, який визначає прохідність автомобіля та його здатність підкорювати пересічену місцевість. Тому автовиробники постійно прагнуть створити позашляховик з найбільшим кліренсом.

Рейтинг позашляховиків з найвищим дорожнім просвітом склали експерти CarBuzz.

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1. Rivian R1S

Кліренс — 378 мм

Фото: nextcar.ua

Це безшумний електричний позашляховик, який дозволяє бути ближче до природи.

Завдяки 4-моторному силовому агрегату потужністю 835 к.с. розганяється до 100 км/год за 3 секунди. Може проїхати понад 516 км на одному заряді.

2. Mercedes-AMG G63 4x4 Squared

Кліренс — 350 мм

Фото: vossenwheels.com

В основі G63 4x42 — 4 л твін-турбо V8 потужністю 585 к.с., 9-ступінчаста АКПП, 2-ступінчаста роздавальна коробка і диференціал з декількома блокуваннями.

Коштує дорого — 350 тис. доларів.

3. Ford Bronco Raptor

Кліренс — 333 мм

Фото: infocar.ua

Турбований двигун авто V6 може похвалитися потужністю 418 к.с., а амортизатори FOX гарантують, що високошвидкісний рух по грунту можна підтримувати без особливих зусиль, в той час, як на низьких швидкостях система повного приводу якнайкраще зчіплює і долає каміння.

ТОП 10 позашляховиків з найвищим кліренсом у 2023 році

  1. Rivian R1S: 378 мм.
  2. Mercedes-AMG G63 4x4 Squared: 350 мм.
  3. Ford Bronco Raptor: 333 мм.
  4. Jeep Wrangler Rubicon: 327 мм.
  5. Land Rover Range Rover: 294 мм.
  6. Land Rover Defender: 292 мм.
  7. Land Rover Range Rover Sport: 282 мм.
  8. Land Rover Discovery: 282 мм.
  9. Jeep Grand Cherokee: 277 мм.
  10. Ford Expedition: 269 мм.

Раніше ми писали про 8 найкращих кросоверів та позашляховиків у світі. Також публікували ТОП 5 найшвидших кросоверів.

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