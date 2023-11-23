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Повнопривідні кросовери до 11 тис. доларів, які можна купити зараз в Україні

23 листопада 2023 12:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Повнопривідні кросовери до 11 тис. доларів, які можна купити зараз в Україні
Авто з системою приводу 4х4 можуть виплутатися майже з усіх складних доріг та напрямків. Фото: autoexpress.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Традиційно в осінньо-зимовий період в Україні активізується продаж повнопривідних кросоверів та позашляховиків, адже за поганої погоди такі автомобілі майже гарантовано довезуть до місця призначення. Сьогодні на вторинному ринку можна придбати машини 4х4 за ціною від 8 до 11 тис. доларів.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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  1. Hyundai Santa Fe: у продажу — 270 шт.; роки випуску — 2006-2008.
  2. Hyundai Tucson: у продажу — 260 шт.: роки випуску — 2006-2009.
  3. Mitsubishi Outlander: у продажу — 220 шт.; роки випуску — 2007-2010.
  4. Volkswagen Touareg: у продажу — 200 шт.; роки випуску — 2003-2007.
  5. Mazda CX-7: у продажу — 170 шт.; роки випуску — 2007-2011.
  6. Subaru Forester: у продажу — 170 шт.; роки випуску — 2008-2011.
  7. Nissan X-Trail: у продажу — 130 шт.; роки випуску — 2007-2009.
  8. BMW X5: у продажу — 120 шт.; роки випуску — 2001-2006.
  9. Toyota RAV4: у продажу — 120 шт.; роки випуску — 2005-2008.
  10. Honda CR-V: у продажу — 120 шт.; роки випуску — 2006-2008.
  11. BMW X3: у продажу — 120 шт.; роки випуску — 2004-2010.
  12. KIA Sorento: у продажу — 110 шт.; роки випуску — 2005-2010.
  13. Suzuki Grand Vitara: у продажу — 110 шт.; роки випуску — 2006-2009.
  14. Chevrolet Captiva: у продажу — 100 шт.; роки випуску — 2006-2013.
  15. Subaru Outback: у продажу — 100 шт.; роки випуску — 2008-2013.

Плюси повного приводу

  • Легко долає колії у багні та снігу, зокрема з нерозчищеної стоянки.
  • Краще проходить місцевість з нерівним рельєфом.
  • При швидкісному проходженні поворотів має кращу керованість.

Мінуси повного приводу

  • Суттєво дорожчі за аналогічні однопривідні авто.
  • Витрати пального більші.
  • Дорожчі сервіс, ремонт, запчастини, шини тощо.

Раніше ми писали, які японські та південнокорейські кросовери можна купити в Україні за 800 тис. грн.

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