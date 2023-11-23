Повнопривідні кросовери до 11 тис. доларів, які можна купити зараз в Україні
23 листопада 2023 12:45
Авто з системою приводу 4х4 можуть виплутатися майже з усіх складних доріг та напрямків. Фото: autoexpress.co.uk
Традиційно в осінньо-зимовий період в Україні активізується продаж повнопривідних кросоверів та позашляховиків, адже за поганої погоди такі автомобілі майже гарантовано довезуть до місця призначення. Сьогодні на вторинному ринку можна придбати машини 4х4 за ціною від 8 до 11 тис. доларів.
Про це повідомив AUTO.RIA.
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ТОП-15 пропозицій вживаних кросоверів та позашляховиків 4х4 в Україні у 2023 році
- Hyundai Santa Fe: у продажу — 270 шт.; роки випуску — 2006-2008.
- Hyundai Tucson: у продажу — 260 шт.: роки випуску — 2006-2009.
- Mitsubishi Outlander: у продажу — 220 шт.; роки випуску — 2007-2010.
- Volkswagen Touareg: у продажу — 200 шт.; роки випуску — 2003-2007.
- Mazda CX-7: у продажу — 170 шт.; роки випуску — 2007-2011.
- Subaru Forester: у продажу — 170 шт.; роки випуску — 2008-2011.
- Nissan X-Trail: у продажу — 130 шт.; роки випуску — 2007-2009.
- BMW X5: у продажу — 120 шт.; роки випуску — 2001-2006.
- Toyota RAV4: у продажу — 120 шт.; роки випуску — 2005-2008.
- Honda CR-V: у продажу — 120 шт.; роки випуску — 2006-2008.
- BMW X3: у продажу — 120 шт.; роки випуску — 2004-2010.
- KIA Sorento: у продажу — 110 шт.; роки випуску — 2005-2010.
- Suzuki Grand Vitara: у продажу — 110 шт.; роки випуску — 2006-2009.
- Chevrolet Captiva: у продажу — 100 шт.; роки випуску — 2006-2013.
- Subaru Outback: у продажу — 100 шт.; роки випуску — 2008-2013.
Плюси повного приводу
- Легко долає колії у багні та снігу, зокрема з нерозчищеної стоянки.
- Краще проходить місцевість з нерівним рельєфом.
- При швидкісному проходженні поворотів має кращу керованість.
Мінуси повного приводу
- Суттєво дорожчі за аналогічні однопривідні авто.
- Витрати пального більші.
- Дорожчі сервіс, ремонт, запчастини, шини тощо.
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