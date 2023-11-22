Південнокорейські кросовери з пробігом за ціною до 800 тис. грн в Україні
В Україні продукція південнокорейського автопрому досить популярна. А з бюджетом до 800 тис. гривень можна розглянути покупку кілька моделей вживаних кросоверів виробництва цієї країни.
Про це повідомила Avtosota.
KIA Sportage
Популярний у нашій країні кросовер, який має передньопривідну та повнопривідну версії. Випускається з двома варіантами бензинових двигунів:
- 2 л потужністю 150 к.с.;
- 2,4 л потужністю 184 к.с.
У базовій комплектації авто має:
- шість подушок безпеки;
- інтегровану систему рульового керування;
- кондиціонер, керований вручну.
В топовій комплектації KIA Sportage отримала, зокрема панорамний дах та електричний привід кришки багажника.
Hyundai Tucson
Технологічний паркетник має кузов із програмованими зонами деформації. До того ж водія та пасажирів додатково захищає міцна клітка.
- Випускаються з бензиновими, дизельними двигунами та у гібридній версії.
- Оснащена шістьма подушками безпеки.
- Має систему автоматичного перемикання режимів освітлення.
У базовій версії ДВЗ має бензиновий силовий агрегат без наддуву, сполучений з механічною трансмісією.
За додаткову плату можна отримати повнопривідну модифікацію з дизельним мотором й АКПП, алюмінієві диски діаметром 17-19 дюймів та покришки з дорожнім малюнком протектора.
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