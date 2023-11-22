Південнокорейські кросовери з пробігом за ціною до 800 тис. грн в Україні

Південнокорейські авто користуються популярністю в Україні. Фото: whichcar.com.au

В Україні продукція південнокорейського автопрому досить популярна. А з бюджетом до 800 тис. гривень можна розглянути покупку кілька моделей вживаних кросоверів виробництва цієї країни.

Про це повідомила Avtosota.

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KIA Sportage

Фото: infocar.ua

Популярний у нашій країні кросовер, який має передньопривідну та повнопривідну версії. Випускається з двома варіантами бензинових двигунів:

2 л потужністю 150 к.с.;

2,4 л потужністю 184 к.с.

У базовій комплектації авто має:

шість подушок безпеки;

інтегровану систему рульового керування;

кондиціонер, керований вручну.

В топовій комплектації KIA Sportage отримала, зокрема панорамний дах та електричний привід кришки багажника.

Hyundai Tucson

Фото: infocar.ua

Технологічний паркетник має кузов із програмованими зонами деформації. До того ж водія та пасажирів додатково захищає міцна клітка.

Випускаються з бензиновими, дизельними двигунами та у гібридній версії.

Оснащена шістьма подушками безпеки.

Має систему автоматичного перемикання режимів освітлення.

У базовій версії ДВЗ має бензиновий силовий агрегат без наддуву, сполучений з механічною трансмісією.

За додаткову плату можна отримати повнопривідну модифікацію з дизельним мотором й АКПП, алюмінієві диски діаметром 17-19 дюймів та покришки з дорожнім малюнком протектора.

Раніше ми представляли ТОП 10 найпопулярніших імпортних вживаних автомобілів в Україні. Також повідомляли, чому після продажу авто українці отримують чужі штрафи та як цього позбутися.