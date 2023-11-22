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Южнокорейские кроссоверы с пробегом по цене до 800 тыс. грн. в Украине

22 ноября 2023 15:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Южнокорейские кроссоверы с пробегом по цене до 800 тыс. грн. в Украине
Южнокорейские авто пользуются популярностью в Украине. Фото: whichcar.com.au
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В Украине продукция южнокорейского автопрома достаточно популярна. А с бюджетом до 800 тыс. гривен можно рассмотреть покупку нескольких моделей б/у кроссоверов производства этой страны.

Об этом сообщила Avtosota.

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KIA Sportage

Фото: infocar.ua

Популярный в нашей стране кроссовер, имеющий переднеприводную и полноприводную версию. Выпускается с двумя вариантами бензиновых двигателей:

  • 2 л мощностью 150 л.с.;
  • 2,4л мощностью 184 л.с.

В базовой комплектации авто имеет:

  • шесть подушек безопасности;
  • интегрированную систему рулевого управления;
  • кондиционер, управляемый вручную.

В топовой комплектации KIA Sportage получила, в частности, панорамную крышу и электрический привод крышки багажника.

Hyundai Tucson

Фото: infocar.ua

Технологичный паркетник имеет кузов с программируемыми зонами деформации. К тому же водителя и пассажиров дополнительно защищает крепкая клетка.

  • Выпускается с бензиновыми, дизельными двигателями и в гибридной версии.
  • Оснащена шестью подушками безопасности.
  • Обладает системой автоматического переключения режимов освещения.

В базовой версии ДВС имеет бензиновый силовой агрегат без наддува, соединенный с механической трансмиссией.

За дополнительную плату можно получить полноприводную модификацию с дизельным мотором и АКПП, алюминиевые диски диаметром 17-19 дюймов и покрышки с дорожным рисунком протектора.

Ранее мы представляли ТОП 10 самых популярных импортных подержанных автомобилей в Украине в сентябре 2022 года. Также сообщалось, почему после продажи авто украинцы получают чужие штрафы и как от них избавиться.

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