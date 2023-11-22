Южнокорейские кроссоверы с пробегом по цене до 800 тыс. грн. в Украине

Южнокорейские авто пользуются популярностью в Украине. Фото: whichcar.com.au

В Украине продукция южнокорейского автопрома достаточно популярна. А с бюджетом до 800 тыс. гривен можно рассмотреть покупку нескольких моделей б/у кроссоверов производства этой страны.

Об этом сообщила Avtosota.

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KIA Sportage

Фото: infocar.ua

Популярный в нашей стране кроссовер, имеющий переднеприводную и полноприводную версию. Выпускается с двумя вариантами бензиновых двигателей:

2 л мощностью 150 л.с.;

2,4л мощностью 184 л.с.

В базовой комплектации авто имеет:

шесть подушек безопасности;

интегрированную систему рулевого управления;

кондиционер, управляемый вручную.

В топовой комплектации KIA Sportage получила, в частности, панорамную крышу и электрический привод крышки багажника.

Hyundai Tucson

Фото: infocar.ua

Технологичный паркетник имеет кузов с программируемыми зонами деформации. К тому же водителя и пассажиров дополнительно защищает крепкая клетка.

Выпускается с бензиновыми, дизельными двигателями и в гибридной версии.

Оснащена шестью подушками безопасности.

Обладает системой автоматического переключения режимов освещения.

В базовой версии ДВС имеет бензиновый силовой агрегат без наддува, соединенный с механической трансмиссией.

За дополнительную плату можно получить полноприводную модификацию с дизельным мотором и АКПП, алюминиевые диски диаметром 17-19 дюймов и покрышки с дорожным рисунком протектора.

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