Южнокорейские кроссоверы с пробегом по цене до 800 тыс. грн. в Украине
В Украине продукция южнокорейского автопрома достаточно популярна. А с бюджетом до 800 тыс. гривен можно рассмотреть покупку нескольких моделей б/у кроссоверов производства этой страны.
Об этом сообщила Avtosota.
KIA Sportage
Популярный в нашей стране кроссовер, имеющий переднеприводную и полноприводную версию. Выпускается с двумя вариантами бензиновых двигателей:
- 2 л мощностью 150 л.с.;
- 2,4л мощностью 184 л.с.
В базовой комплектации авто имеет:
- шесть подушек безопасности;
- интегрированную систему рулевого управления;
- кондиционер, управляемый вручную.
В топовой комплектации KIA Sportage получила, в частности, панорамную крышу и электрический привод крышки багажника.
Hyundai Tucson
Технологичный паркетник имеет кузов с программируемыми зонами деформации. К тому же водителя и пассажиров дополнительно защищает крепкая клетка.
- Выпускается с бензиновыми, дизельными двигателями и в гибридной версии.
- Оснащена шестью подушками безопасности.
- Обладает системой автоматического переключения режимов освещения.
В базовой версии ДВС имеет бензиновый силовой агрегат без наддува, соединенный с механической трансмиссией.
За дополнительную плату можно получить полноприводную модификацию с дизельным мотором и АКПП, алюминиевые диски диаметром 17-19 дюймов и покрышки с дорожным рисунком протектора.
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