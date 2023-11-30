Вживані седани: які авто з повним приводом можна купити в Україні у 2023 році

Керувати седаном з системою 4х4 на слизьких чи крутих дорогах за поганих погодних умов простіше. Фото: bmw.ua

Найчастіше повний привід зустрічається на кросоверах або позашляховиках, але седани 4х4 багатьом здаються комфортнішими під час поїздки заміськими шляхами на високих швидкостях. Також кросовери дорожчі, що вкрай важливо для українських автолюбителів.

П’ятнадцять варіантів седанів з пробігом, оснащених повним приводом, зібрав AUTO.RIA.

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Audi A6: у продажу 960 штук, роки випуску 2001-2018, середня ціна 17 700 доларів; Tesla Model 3: у продажу 730 шт., 2018-2020, середня ціна 28 200 доларів; BMW 5 Series: у продажу 710 шт., 2001-2017, середня ціна 15 700 доларів; Audi A4: у продажу 470 шт., 2000-2019, середня ціна 13 300 доларів; Mercedes-Benz S-Class: у продажу 450 шт., 2000-2019, середня ціна 14 400 доларів; BMW 3 Series: у продажу 420 шт., 2000-2015, середня ціна 15 000 доларів; Audi A8: у продажу 300 шт., 2001-2017, середня ціна 24 400 доларів; Subaru Legacy: у продажу 260 шт., 2002-2018, середня ціна 12 800 доларів; BMW 7 Series: у продажу - 230 шт., 2000-2020, середня ціна 42 000 доларів; Mercedes-Benz E-Class: у продажу 200 шт., 2000-2018, середня ціна 4800 доларів; Ford Fusion US: у продажу 120 шт., 2012-2019, середня ціна 11 700 доларів; Mercedes-Benz C-Class: у продажу 120 шт., 2000-2018, середня ціна 4700 доларів; Volkswagen Passat: у продажу 100 шт., 2001-2018, середня ціна 12 000 доларів; Infiniti Q50: у продажу 90 шт., 2013-2019, середня ціна 20 500 доларів; Lexus GS: у продажу 80 шт., 2005-2014, середня ціна 10 000 доларів.

Головною перевагою повного приводу є покращена стійкість та контроль над автомобілем під час руху. Повний привод дозволяє розподіляти потужність двигуна між усіма чотирма колесами. А машини з усіма ведучими зазвичай без проблем рушають на слизьких дорогах, підйомах, де інші авто можуть буксувати.

Раніше ми писали, які нові повнопривідні авто за ціною до 1 млн грн продають в Україні у 2023 році. Також повідомляли, що Chery випустила повнопривідний кросовер Jetour Traveller з приємним цінником.