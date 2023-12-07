Suzuki Swift: конкурент Skoda Fabia та Peugeot 208 коштуватиме від 12 тис. доларів

Пізніше лінійку Suzuki Swift розширять повноцінний гібрид та заряджений Sport. Фото: drive.com.au

Suzuki Motor Corporation розпочне продажі абсолютно нового компактного хетчбека В-класу Swift в Японії з середини грудня 2023-го, а з весни наступного року — в Європі. Авто буде доступне в бензиновій та гібридній версіях.

Про це повідомив офіційний сайт компанії.

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Дизайн

Екстер'єр авто має округлу форму, а дизайн інтер'єру поєднує панель приладів та оздоблення дверей. Хетчбек отримав нові прилади та великий 9-дюймовий тачскрин. Лінійка кузова налічує 13 варіантів у 9 кольорах.

Фото: Suzuki

Розміри

довжина — 3860 мм;

ширина — 1695 мм;

висота — 1500 мм;

колісна база — 2450 мм.

Системи безпеки

Безпеку авто забезпечує система Dual Sensor Brake Support II, яка поєднує в собі радар міліметрового діапазону хвиль і монокулярну камеру.

Також машина отримала адаптивний круїз-контроль з додатковою функцією утримання гальм, систему утримання в смузі руху, адаптивну систему дальнього світла тощо.

Є система моніторингу, яка розпізнає обличчя водія та попереджає його про сонливість або неуважність.

Двигун та ходова частина

Авто оснащене новим 1,2 л 3-циліндровим двигуном (82 к.с.). За окрему плату його можуть доповнити 12-вольтною м'якою гібридною установкою (3,1 к.с.). Мотор працює з 5-ступінчастою МКПП або з варіатором. Доступний повний привід.

Ціна

У Японії Suzuki Swift продається за ціною від 11 700 до 15 800 доларів.

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