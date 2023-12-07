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Японский конкурент Skoda Fabia и Peugeot 208 будет стоить от 12 тыс. долларов

7 декабря 2023 17:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Suzuki Swift: конкурент Skoda Fabia и Peugeot 208 будет стоить от 12 тыс. долларов
Позже линейку Suzuki Swift расширят полноценный гибрид и заряженный Sport. Фото: drive.com.au
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Suzuki Motor Corporation начнет продажи нового компактного хэтчбека В-класса Swift в Японии с середины декабря 2023-го, а с весны следующего года — в Европе. Автомобиль будет доступен в бензиновой и гибридной версиях.

Об этом сообщил официальный сайт компании.

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Дизайн

Экстерьер авто имеет округлую форму, а дизайн интерьера сочетает приборную панель и отделку дверей. Хэтчбек получил новые приборы и большой 9-дюймовый тачскрин. Линейка кузова насчитывает 13 вариантов в 9 цветах.

Фото: Suzuki

Размеры

  • длина — 3860 мм;
  • ширина — 1695 мм;
  • высота — 1500 мм;
  • колесная база — 2450 мм.

Системы безопасности

Безопасность авто обеспечивает система Dual Sensor Brake Support II, сочетающая в себе радар миллиметрового диапазона волн и монокулярную камеру.

Также машина получила адаптивный круиз-контроль с дополнительной функцией удержания тормозов, систему удержания в полосе движения, адаптивную систему дальнего света и т.п.

Есть система мониторинга, которая распознает лицо водителя и предупреждает его о сонливости или рассеянности.

Двигатель и ходовая часть

Авто оснащено новым 1,2л 3-цилиндровым двигателем (82 л.с.). За отдельную плату его могут дополнить 12-вольтной гибридной мягкой установкой (3,1 л.с.). Мотор работает с 5-ступенчатой МКПП или вариатором. Доступный полный привод.

Цена

В Японии Suzuki Swift продается по цене от 11 700 до 15 800 долларов.

Ранее мы представили рейтинг самых надежных японских автомобилей. Также рассматривались новые бюджетные машины с автоматической коробкой передач в Украине.

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