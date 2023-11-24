Коли автомобіль не можна забирати на штрафмайданчик — відповідь суду

Евакуація автомобіля. Фото: facebook.com/dpparkcontrol

Якщо водій автомобіля з'являється на місце правопорушення тоді, коли його автомобіль вже завантажують на евакуатор, то відвезти його на штрафмайданчик за неправильне паркування не можуть. Для цього людина повинна бути готова швидко усунути правопорушення та забрати машину.

Такого рішення у справі № 461/7753/23 дійшов Галицький районний суд Львова, передає Today.ua.

Читайте також:

Евакуація авто на штрафмайданчик

У серпні цього року у Львові інспектор із паркування склав постанову про притягнення до адміністративної відповідальності водія електромобіля Tesla Model S за ч. 3 ст. 122 КУпАП. Авто було на пішохідному переході. Після цього інший інспектор із паркування вирішив скласти акт огляду та тимчасового затримання автомобіля.

На місце події прибув евакуатор. Під час завантаження автомобіля з'явився його водій. Він попросив не забирати його машину, а усунути правопорушення на місці. Чоловік пообіцяв одразу поїхати та не порушувати правил паркування. Однак його прохання не задовольнили та авто відвезли на штрафмайданчик.

Внаслідок цього водію довелося заплатити 3 000 гривень — штраф, послуги з евакуації та зберігання автомобіля.

Чоловік подав позов до суду, адже вважав, що йому незаконно відмовили у припиненні евакуації автомобіля. Галицький районний суд Львова його позов задовольнив. На користь водія з Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради стягнули близько 8 700 гривень.

Суд звернув увагу на те, що відповідно до пункту 9 Порядку тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Нацполіції транспортних засобів та їх зберігання, якщо водій з'являється на місці правопорушення у момент евакуації, то уповноважена особа не проводить тимчасове затримання ТЗ. Вона повинна оформити протокол про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, експерти iSeeCars проаналізували понад 1,1 млн автомобілів з метою визначити п'ятирічні норми амортизації. З'ясувалося, що найгірше зберігають свою вартість електромобілі, які втрачають майже 50% від початкової ціни.

Також ми писали, що китайська автомобільна промисловість випускає щороку багато моделей електромобілів, накопичивши значний досвід у створенні таких машин. Зокрема компанії з КНР опанували серійне виробництво надпотужних електрокарів з гоночними показниками розгону до 100 км/год.