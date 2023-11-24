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Когда автомобиль нельзя забирать на штрафплощадку — ответ суда

24 ноября 2023 15:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Когда автомобиль нельзя забирать на штрафплощадку — ответ суда
Эвакуация автомобиля. Фото: facebook.com/dpparkcontrol
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Если водитель автомобиля появляется на место правонарушения, когда его автомобиль уже загружают на эвакуатор, то отвезти его на штрафплощадку за неправильную парковку не могут. Для этого человек должен быть готов быстро устранить правонарушения и забрать машину.

К такому решению по делу № 461/7753/23 пришел Галицкий районный суд Львова, передает Today.ua.

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Эвакуация авто на штрафплощадку

В августе этого года во Львове инспектор по парковке составил постановление о привлечении к административной ответственности водителя электромобиля Tesla Model S по ч. 3 ст. 122 КУоАП. Авто было на пешеходном переходе. После этого другой инспектор по парковке решил составить акт досмотра и временного задержания автомобиля.

На место происшествия прибыл эвакуатор. Во время погрузки автомобиля появился его водитель. Он попросил не забирать его машину, а устранить правонарушения на месте. Мужчина пообещал сразу уехать и не нарушать правила парковки. Однако его просьбу не удовлетворили и авто отвезли на штрафплощадку.

В результате водителю пришлось заплатить 3 000 гривен — штраф, услуги по эвакуации и хранению автомобиля.

Мужчина подал иск в суд, считая, что ему незаконно отказали в прекращении эвакуации автомобиля. Галицкий районный суд Львова его иск удовлетворил. В пользу водителя из Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета взыскали около 8 700 гривен.

Суд обратил внимание, что в соответствии с пунктом 9 Порядка временного задержания работниками уполномоченных подразделений Нацполиции транспортных средств и их хранения, если водитель появляется на месте правонарушения в момент эвакуации, то уполномоченное лицо не проводит временное задержание ТС. Оно должно оформить протокол об административном правонарушении.

Напомним, эксперты iSeeCars проанализировали более 1,1 млн автомобилей с целью определить пятилетние нормы амортизации. Выяснилось, что хуже всего сохраняют свою стоимость электромобили, которые теряют почти 50% от начальной цены.

Также мы писали, что китайская автомобильная промышленность ежегодно выпускает много моделей электромобилей, накопив значительный опыт в создании таких машин. В частности, компании из КНР овладели серийным производством сверхмощных электрокаров с гоночными показателями разгона до 100 км/ч.

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