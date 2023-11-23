ТОП 3 китайських автомобілів потужністю понад 1000 к.с. у 2023 році

У виробництві електромобілів Китай перетворюється на законодавця мод. Фото: carscoops.com

Китайська автомобільна промисловість випускає щороку багато моделей електромобілів, накопичивши значний досвід у створенні таких машин. Зокрема компанії з КНР опанували серійне виробництво надпотужних електрокарів з гоночними показниками розгону до 100 км/год.

Про це написала Avtosota.

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1. Zeekr 001 FR

Фото: topgear.com

Найпотужніший серійний електромобіль Піднебесної на цей час. Має чотири електромотори сукупною потужністю 1265 к.с. Розгін до 100 км/год становить лише 2,02 с. Хоча його максимальна швидкість обмежена на 280 км/год.

2. GAC Aion Hyper SSR

Фото: insideevs.com

Кузовні панелі суперкара в максимальній комплектації виконані з карбонового волокна для зниження загальної ваги. Його потужність нижча, ніж у Zeekr 001 FR — "лише" 1224 к.с., але до 100 км/год електрокар розганяється швидше — за 1,9 с. Авто теж обмежили максимальну швидкість до 250 км/год.

3. Dongfeng M-Hero 917

Фото: carandmotor.gr

Великий та важкий позашляховик досить жваво розганяється до 100 км/год — за 4,2 с. Його повністю електрична версія має чотири електромоторами загальною потужністю 1088 к.с.

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