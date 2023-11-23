ТОП 3 китайских автомобилей мощностью более 1000 л.с. в 2023 году

В производстве электромобилей Китай превращается в законодателя мод. Фото: carscoops.com

Китайская автомобильная промышленность ежегодно выпускает многие модели электромобилей, накопив значительный опыт в создании таких машин. В частности, компании из КНР овладели серийным производством сверхмощных электрокаров с гоночными показателями разгона до 100 км/ч.

Об этом написала Avtosota.

Читайте также:

1. Zeekr 001 FR

Фото: topgear.com

Самый мощный серийный электромобиль Поднебесной в настоящее время. Имеет четыре электромотора совокупной мощностью 1265 л.с. Разгон до 100 км/ч составляет всего 2,02 с. Хотя его максимальная скорость ограничена на 280 км/ч.

2. GAC Aion Hyper SSR

Фото: insideevs.com

Кузовные панели суперкара в максимальной комплектации выполнены из карбонового волокна для снижения общего веса. Его мощность ниже, чем у Zeekr 001 FR — "лишь" 1224 л.с., но до 100 км/ч электрокар разгоняется быстрее — за 1,9 с. Авто тоже ограничили максимальную скорость до 250 км/ч.

3. Dongfeng M-Hero 917

Фото: carandmotor.gr

Большой и тяжелый внедорожник довольно быстро разгоняется до 100 км/ч — за 4,2 с. Его полностью электрическая версия имеет четыре электромотора общей мощностью 1088 л.с.

Ранее американское агентство назвало лучшие китайские автомобили в 2023 году. Также мы публиковали ТОП 10 популярнейших электрокаров в мире и в Украине в 2023 году.