ТОП 3 китайских автомобилей мощностью более 1000 л.с. в 2023 году
Китайская автомобильная промышленность ежегодно выпускает многие модели электромобилей, накопив значительный опыт в создании таких машин. В частности, компании из КНР овладели серийным производством сверхмощных электрокаров с гоночными показателями разгона до 100 км/ч.
Об этом написала Avtosota.
1. Zeekr 001 FR
Самый мощный серийный электромобиль Поднебесной в настоящее время. Имеет четыре электромотора совокупной мощностью 1265 л.с. Разгон до 100 км/ч составляет всего 2,02 с. Хотя его максимальная скорость ограничена на 280 км/ч.
2. GAC Aion Hyper SSR
Кузовные панели суперкара в максимальной комплектации выполнены из карбонового волокна для снижения общего веса. Его мощность ниже, чем у Zeekr 001 FR — "лишь" 1224 л.с., но до 100 км/ч электрокар разгоняется быстрее — за 1,9 с. Авто тоже ограничили максимальную скорость до 250 км/ч.
3. Dongfeng M-Hero 917
Большой и тяжелый внедорожник довольно быстро разгоняется до 100 км/ч — за 4,2 с. Его полностью электрическая версия имеет четыре электромотора общей мощностью 1088 л.с.
Ранее американское агентство назвало лучшие китайские автомобили в 2023 году. Также мы публиковали ТОП 10 популярнейших электрокаров в мире и в Украине в 2023 году.
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