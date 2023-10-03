Корисний лайфхак: як швидко та дешево усунути скрип дверей авто

Позбутися скрипу дверей авто можна за допомогою простого та дешевого способу. Фото: freepik

Рипіння дверей авто не лише дратує нервову систему водія, воно ще й свідчить про незадовільний стан тримачів та петель. З часом деталі втрачають заводське мастило та вкриваються брудом, але розв'язати проблему можна самостійно без відвідування СТО.

Про це повідомив Dexpens.

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Одразу зазначимо, що ані мастило, ані різноманітні перетворювачі іржі не здатні раз та назавжди розв'язати проблему скрипу. Втім, існує поширений та доступний засіб, за допомогою якого проблема буде надовго усунена протягом лише кількох хвилин.

Звідки з'являється скрип

Рипіння виникає через корозію, яка утворюється в місцях рухомих з'єднань петель та тримачів автомобільних дверей. А іржа з'являється через накопичення у використаному мастилі бруду та пилу. Тобто немає жодного сенсу мазати зверху новим мастилом бруд. Потрібно швидко позбавитися від пилу та залишків старого мастила.

Як позбутися скрипу

Візьміть склянку води та розчиніть у ній невеликий шматочок звичайного господарського мила.

Ретельно змастіть у розчині свої пальці.

Нанесіть руками розчин на петлі та тримачі.

Зробіть так, щоб у всі щілини та місця з'єднання деталей. потрапило якомога більше мильного розчину.

Мило не дозволяє накопичуватися пилу та бруду, тому й перешкоджає утворенню корозії. А отже, у такий спосіб ви позбавитеся скрипу дверей на багато місяців наперед.

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