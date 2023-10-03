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Полезный лайфхак: как быстро и дешево устранить скрип двери авто

3 октября 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Полезный лайфхак: как быстро и дешево устранить скрип двери авто
Избавиться от скрипа двери авто можно с помощью простого и дешевого способа. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Скрип двери авто не только раздражает нервную систему водителя, оно еще и свидетельствует о неудовлетворительном состоянии держателей и петель. С течением времени детали теряют заводскую смазку и покрываются грязью, но решить проблему можно самостоятельно без посещения СТО.

Об этом сообщил Dexpens.

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Сразу отметим, что ни смазка, ни различные преобразователи ржавчины не способны раз и навсегда решить проблему скрипа. Впрочем, существует распространенное и доступное средство, с помощью которого проблема будет надолго устранена в течение нескольких минут.

Откуда появляется скрип

Скрип возникает из-за коррозии, которая образуется в местах подвижных соединений петель и держателей автомобильной двери. А ржавчина появляется из-за накопления в использованной смазке грязи и пыли. То есть нет никакого смысла мазать сверху новой смазкой грязь. Нужно быстро избавиться от пыли и остатков старой смазки.

Как избавиться от скрипа

  • Возьмите стакан воды и растворите в нем небольшой кусочек обычного хозяйственного мыла.
  • Тщательно смажьте в растворе свои пальцы.
  • Нанесите руками раствор на петли и держатели.
  • Сделайте так, чтобы во все щели и места соединения деталей попало как можно больше мыльного раствора.

Мыло не позволяет накапливаться пыли и грязи, поэтому препятствует образованию коррозии. А значит, таким образом вы избавитесь от скрипа двери на много месяцев вперед.

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