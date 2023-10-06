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Mercedes-AMG: представлено новий найшвидший гібридний седан

6 жовтня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Mercedes-AMG: представлено новий найшвидший гібридний седан
Mercedes-AMG розганяється від 0 до 100 км/год менш ніж за 3 секунди. Фото: mercedes-benz.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Оновлене 4-дверне купе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe стало ще кращим та швидшим. Спортивне авто тепер може розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди.

Про це повідомили на офіційному сайті Mercedes- Benz

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Характеристики Mercedes-AMG

  • Ціни на модель починаються від 207 708,55 євро.
  • Поєднання 4-літрового бітурбодвигуна V8 на передній осі та електродвигуна на задній осі генерує потужність 620 кВт (843 к.с.) та максимальний крутний момент 1400 Нм.
  • Зважена/комбінована витрата палива: 8,7 л/100 км.
  • Зважена/комбінована витрата електроенергії: 12,7 кВт-год/100 км.
  • Нові решітка радіатора та фартух спереду.
  • Оновлена оптика та змінений дифузор ззаду.
  • Електричний люк і бездротовий зарядний пристрій для смартфона між задніми сидіннями тепер є стандартними функціями.

Стандартне оснащення Mercedes-AMG

  • Трансмісія AMG SPEEDSHIFT MCT 9G, повний привід AMG Performance 4MATIC+ з повним регулюванням і пневматична підвіска AMG RIDE CONTROL+ з адаптивним регулюванням демпфірування.
  • Високоефективна гальмівна система AMG з керамічних композитів, активним рульовим керуванням задньої осі та світлодіодними фарами MULTIBEAM LED.

Мультимедіа

Оновлена інтелектуальна цифрова мультимедійна система MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Тепер вона має перероблені, специфічні для AMG дисплеї та функції, що налаштовуються індивідуально.

В Mercedes-AMG оновлено мультимедійну систему. Фото: mercedes-benz.com

Авто комплектується стандартною системою об'ємного звучання Burmester або опціональною Burmester High-End 3D Dolby Atmos, що надають нових звукових вражень в салоні.

Раніше Mercedes-Benz представила фургон V-Class Marco Polo, обладнаний як сучасне люксове житло. Також під час тест-драйву у кросовера Mercedes-Benz EQS SUV виявили серйозні недоліки.

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