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Тест-драйв: у кросовера Mercedes-Benz EQS SUV виявлені серйозні недоліки

27 вересня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест-драйв: у кросовера Mercedes-Benz EQS SUV виявлені серйозні недоліки
Дорогий електрокросовер показав нестабільність під час тестів. Фото: mercedes-benz-kiev.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Електричний кросовер Mercedes-Benz EQS SUV не витримав випробування на керованість. Авто, яке у базовій комплектації коштує 110 658 євро, провалило лосиний тест.

Спеціально для випробувань автори YouTube-каналу km77.com оздобили машину шинами Cooper Zeon CrossRange розмірністю 275/40 R22.

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Що таке лосиний тест

Випробування автомобілів вигадали у Швеції. Тест імітує раптову появу на дорозі лося, що є поширеною ситуацією на дорогах цієї країни. Для об'їзду перешкоди потрібна вдвічі менша відстань, ніж для зупинки перед ним. Тому, якщо лось близько, доводиться виїжджати на зустрічну смугу, а потім одразу повернутися у свій ряд, щоб не зіткнутися із зустрічною машиною.

Які результати показав Mercedes-Benz EQS SUV

Спочатку електричний кросовер в тесті на слалом впорався зі смугою перешкод за 24,9 секунди. Це не найкращий результат багато з конкурентів показали себе краще.

Згодом Mercedes-Benz EQS SUV випробували в лосиному тесті, де електрокар виявився нестабільним. Він зміг проїхати смугу перешкод лише на швидкості 66 км/год, тоді як долати цей тест потрібно на швидкості 77 км/год.

Раніше лосиний тест провалили дуже популярний у Європі кросовер Dacia Duster 2023 та BMW XM 2023.

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