BMW XM: у нового кросовера виявлено серйозний недолік

Дороге авто BMW XM 2023 провалило випробування на керованість. Фото: autoexpress.co.uk

Спортивний кросовер BMW XM 2023 не витримав випробування на керованість. Авто, яке у повній комплектації коштує 167 400 доларів, провалило лосиний тест.

Спеціально для випробувань автори YouTube-каналу km77.com. оздобили кросовер спортивними шинами Pirelli PZero.

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Що таке лосиний тест

Випробування автомобілів вигадали у Швеції. Тест імітує раптову появу на дорозі лося, що є поширеною ситуацією на дорогах цієї країни. Для об'їзду перешкоди потрібна вдвічі менша відстань, ніж для зупинки перед ним. Тому, якщо лось близько, доводиться виїжджати на зустрічну смугу, а потім одразу повернутися у свій ряд, щоб не зіткнутися з зустрічною машиною.

Які результати показав BMW XM 2023

Тест на слалом авто пройшло успішно, подолавши смугу перешкод за 22,9 секунди. З лосиним тестом було набагато гірше. BMW XM повинно було успішно маневрувати на швидкості 77 км/год. Але авто змогло впоратися з завданням лише на швидкості 72 км/год. Подальші спроби уникнути раптової перепони на вищій швидкості закінчилися провалом.

Основні характеристики BMW XM 2023

Має гібридну силову установку з 4,4-літровим бензиновим турбомотором V8 та електродвигуном загальною потужністю 653 к.с.

Розгін до 100 км/год — 4,3 секунди.

Швидкість обмежена — 250 км/год.

Раніше лосиний тест провалив дуже популярний у Європі кросовер Dacia Duster 2023. Також повідомлялося, що Geely випустила електричний кросовер Panda Knight за ціною лише 7 тис. доларів.