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Выявлен серьезный недостаток у нового кроссовера BMW XM: подробности

21 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
BMW XM: у нового кроссовера обнаружен серьезный недостаток
Дорогой автомобиль BMW XM 2023 провалил испытания на управляемость. Фото: autoexpress.co.uk
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Спортивный кроссовер BMW XM 2023 не выдержал испытания на управляемость. Автомобиль, который в полной комплектации стоит 167 400 долларов, провалил лосиный тест.

Специально для испытаний авторы YouTube-канала km77.com. оснастили кроссовер спортивными шинами Pirelli PZero.

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Что такое лосиный тест

Испытания автомобилей придумали в Швеции. Тест имитирует внезапное появление на дороге лося, распространенной ситуацией на дорогах этой страны. Для объезда препятствия требуется вдвое меньшее расстояние, чем для остановки перед ним. Поэтому, если лось близко, приходится выезжать на встречную полосу, а затем сразу вернуться в ряд, чтобы не столкнуться со встречной машиной.

Какие результаты показал BMW XM 2023

Тест на слалом авто прошел успешно, преодолев полосу препятствий за 22,9 секунды. С лосиным тестом было гораздо хуже. BMW XM должно было успешно маневрировать на скорости 77 км/ч. Но авто смогло справиться с задачей только на скорости 72 км/ч. Дальнейшие попытки избежать внезапной преграды на более высокой скорости закончились провалом.

Основные характеристики BMW XM 2023

  • Обладает гибридной силовой установкой с 4,4-литровым бензиновым турбомотором V8 и электродвигателем общей мощностью 653 л.с.
  • Разгон до 100 км/ч — 4,3 секунды.
  • Скорость ограничена — 250 км/ч.

Ранее лосиный тест провалил популярный в Европе кроссовер Dacia Duster 2023. Также сообщалось, что Geely выпустила электрический кроссовер Panda Knight по цене всего 7 тыс. долларов.

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