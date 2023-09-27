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Тест-драйв: у кроссовера Mercedes-Benz EQS SUV обнаружены серьезные недостатки

27 сентября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест-драйв: у кроссовера Mercedes-Benz EQS SUV обнаружены серьезные недостатки
Дорогой электрокроссовер показал нестабильность во время тестов. Фото: mercedes-benz-kiev.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV не выдержал испытания на управляемость. Автомобиль, который в базовой комплектации стоит 110 658 евро, провалил лосиный тест.

Специально для испытаний авторы YouTube-канала km77.com украсили машину шинами Cooper Zeon CrossRange размерностью 275/40 R22.

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Что такое лосиный тест

Испытания автомобилей придумали в Швеции. Тест имитирует внезапное появление на дороге лося, распространенная ситуация на дорогах этой страны. Для объезда препятствия требуется вдвое меньшее расстояние, чем для остановки перед ним. Поэтому, если лось близко, приходится выезжать на встречную полосу, а затем сразу вернуться в ряд, чтобы не столкнуться со встречной машиной.

Какие результаты показал Mercedes-Benz EQS SUV

Сначала электрический кроссовер в тесте на слалом справился с полосой помех за 24,9 секунды. Это не лучший результат — многие конкуренты показали себя лучше.

Впоследствии Mercedes-Benz EQS SUV опробовали в лосином тесте, где электрокар оказался нестабильным. Он смог проехать полосу препятствий только на скорости 66 км/ч, в то время как преодолевать этот тест нужно на скорости 77 км/ч.

Ранее лосиный тест провалили очень популярный в Европе кроссовер Dacia Duster 2023 и BMW XM 2023.

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