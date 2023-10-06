Mercedes-AMG: представлен новый самый быстрый гибридный седан

Mercedes-AMG разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Фото: mercedes-benz.com

Обновленное 4-дверное купе Mercedes-AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe стало еще лучше и быстрее. Спортивный автомобиль теперь может разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды.

Об этом сообщили на официальном сайте Mercedes-Benz

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Характеристики Mercedes-AMG

Цены на модель начинаются от 207 708,55 евро.

Сочетание 4-литрового би-турбодвигателя V8 на передней оси и электродвигателя на задней оси генерирует мощность 620 кВт (843 л.с.) и максимальный крутящий момент 1400 Нм.

Взвешенный/комбинированный расход топлива: 8,7 л/100 км.

Взвешенный/комбинированный расход электроэнергии: 12,7 кВт-ч/100 км.

Новые радиаторные решетки и фартук спереди.

Обновлена оптика и изменен диффузор сзади.

Электрический люк и беспроводное зарядное устройство для смартфона между задними сиденьями теперь являются стандартными функциями.

Стандартное оснащение Mercedes-AMG

Трансмиссия AMG SPEEDSHIFT MCT 9G, полный привод AMG Performance 4MATIC+ с полной регулировкой и пневматическая подвеска AMG RIDE CONTROL+ с адаптивной регулировкой демпфирования.

Высокоэффективная тормозная система AMG с керамическими композитами, активным рулевым управлением задней оси и светодиодными фарами MULTIBEAM LED.

Мультимедиа

Обновлена интеллектуальная цифровая мультимедийная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Теперь она имеет переделанные, специфические для AMG дисплеи и индивидуально настраиваемые функции.

В Mercedes-AMG обновлена мультимедийная система. Фото: mercedes-benz.com

Автомобиль комплектуется стандартной системой объемного звучания Burmester или опциональной Burmester High-End 3D Dolby Atmos, которые придают новые звуковые эффекты в салоне.

Ранее Mercedes-Benz представила фургон V-Class Marco Polo, оборудованный в качестве современного люксового жилья. Также во время тест-драйва у кроссовера Mercedes Benz EQS SUV обнаружили серьезные недостатки.