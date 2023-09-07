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Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України: подробиці

7 вересня 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України: подробиці
Тепер перетинати кордон на автомобілі можна без довіреності від його власника. Фото: dailylviv.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Для виїзду з України на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.

Про це повідомила Державна митна служба України.

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"Громадянам-резидентам, які перетинають митний кордон України у напрямку виїзду на транспортних засобах особистого користування, та не є їх власниками, не потрібна довіреність на такий транспортний засіб від безпосереднього власника", — йдеться у пресрелізі ДМС.

В митній службі говорять, що саме свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу є документом, що підтверджує право тимчасового користування ним.

На які авто поширюється правила

Без довіреності можуть виїжджати наземні транспортні засоби особистого користування:

  • авто товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно з УКТ ЗЕД;
  • причепи до них – код 8716 згідно з УКТ ЗЕД.

Раніше ми писали, чому виникла плутанина через нові номерні знаки на авто в Україні. Також повідомляли, як в Україні відновити викрадене посвідчення водія у 2023 році.

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