Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України: подробиці
Для виїзду з України на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.
Про це повідомила Державна митна служба України.
"Громадянам-резидентам, які перетинають митний кордон України у напрямку виїзду на транспортних засобах особистого користування, та не є їх власниками, не потрібна довіреність на такий транспортний засіб від безпосереднього власника", — йдеться у пресрелізі ДМС.
В митній службі говорять, що саме свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу є документом, що підтверджує право тимчасового користування ним.
На які авто поширюється правила
Без довіреності можуть виїжджати наземні транспортні засоби особистого користування:
- авто товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно з УКТ ЗЕД;
- причепи до них – код 8716 згідно з УКТ ЗЕД.
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