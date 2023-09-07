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Таможенная служба упростила процедуру выезда авто из Украины: подробности

7 сентября 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Таможенная служба упростила процедуру выезда авто из Украины: подробности
Теперь пересекать границу на автомобиле можно без доверенности его владельца. Фото: dailylviv.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Для выезда из Украины на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство регистрации авто.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

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"Гражданам-резидентам, которые пересекают таможенную границу Украины в направлении выезда на транспортных средствах личного пользования, и не являются их владельцами, не требуется доверенность на такое транспортное средство от непосредственного владельца", — говорится в пресс-релизе ГТС.

В таможенной службе говорят, что свидетельство о регистрации транспортного средства является документом, подтверждающим право временного пользования им.

На какие авто распространяется правила

Без доверенности могут выезжать транспортные средства личного пользования:

  • авто товарных позиций 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 т), 8711 согласно УКТ ВЭД;
  • прицепы к ним — код 8716 согласно УКТ ВЭД.

Ранее мы писали, почему возникла путаница из-за новых номерных знаков на авто в Украине. Также сообщалось, как в Украине восстановить украденное водительское удостоверение в 2023 году.

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