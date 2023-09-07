Таможенная служба упростила процедуру выезда авто из Украины: подробности

Теперь пересекать границу на автомобиле можно без доверенности его владельца. Фото: dailylviv.com

Для выезда из Украины на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство регистрации авто.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Читайте также:

"Гражданам-резидентам, которые пересекают таможенную границу Украины в направлении выезда на транспортных средствах личного пользования, и не являются их владельцами, не требуется доверенность на такое транспортное средство от непосредственного владельца", — говорится в пресс-релизе ГТС.

В таможенной службе говорят, что свидетельство о регистрации транспортного средства является документом, подтверждающим право временного пользования им.

На какие авто распространяется правила

Без доверенности могут выезжать транспортные средства личного пользования:

авто товарных позиций 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 т), 8711 согласно УКТ ВЭД;

прицепы к ним — код 8716 согласно УКТ ВЭД.

Ранее мы писали, почему возникла путаница из-за новых номерных знаков на авто в Украине. Также сообщалось, как в Украине восстановить украденное водительское удостоверение в 2023 году.