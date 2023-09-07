Таможенная служба упростила процедуру выезда авто из Украины: подробности
Для выезда из Украины на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство регистрации авто.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
"Гражданам-резидентам, которые пересекают таможенную границу Украины в направлении выезда на транспортных средствах личного пользования, и не являются их владельцами, не требуется доверенность на такое транспортное средство от непосредственного владельца", — говорится в пресс-релизе ГТС.
В таможенной службе говорят, что свидетельство о регистрации транспортного средства является документом, подтверждающим право временного пользования им.
На какие авто распространяется правила
Без доверенности могут выезжать транспортные средства личного пользования:
- авто товарных позиций 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 т), 8711 согласно УКТ ВЭД;
- прицепы к ним — код 8716 согласно УКТ ВЭД.
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