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МВС оновив маршрути практичних іспитів для отримання водійських прав

30 серпня 2023 12:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
МВС оновив маршрути практичних іспитів для отримання водійських прав
Тепер майбутній маршрут практичного іспиту на права можна вивчити заздалегідь. Фото: auto-dor.com.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Щоб претенденти могли заздалегідь підготуватися до практичного іспиту на отримання водійських прав, ГСЦ МВС оприлюднив актуальні схеми маршрутів. Вони погоджені з місцевими військовими адміністраціями, а деякі з них оновили.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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З актуальним переліком маршрутів можна ознайомитися онлайн. Вибрати схему маршруту можна з переліку територіальних сервісних центрів у вашому регіоні. МВС запевняє, що усі маршрути є безпечними та максимально адаптованими в умовах війни для водіїв-початківців.

Як складають практичні іспити в Україні у 2023 році

Під час дії воєнного стану в Україні спрощено процедуру складання практичних іспитів. Вони відбуваються в один етап:

  • для категорій A1, A та B1 — на автомобільному майданчику;
  • для категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E — на дорогах загального користування.

Як отримати талон для складання практичного іспиту

  • В терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.
  • Онлайн через е-запис.

Раніше ми писали про ТОП 20 помилок, яких припускаються майбутні водії під час іспиту на права. Також повідомлялося, що в Україні тепер можна теорію вчити самостійно, а не в автошколі.

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