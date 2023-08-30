МВС оновив маршрути практичних іспитів для отримання водійських прав
Щоб претенденти могли заздалегідь підготуватися до практичного іспиту на отримання водійських прав, ГСЦ МВС оприлюднив актуальні схеми маршрутів. Вони погоджені з місцевими військовими адміністраціями, а деякі з них оновили.
Про це повідомив ГСЦ МВС.
З актуальним переліком маршрутів можна ознайомитися онлайн. Вибрати схему маршруту можна з переліку територіальних сервісних центрів у вашому регіоні. МВС запевняє, що усі маршрути є безпечними та максимально адаптованими в умовах війни для водіїв-початківців.
Як складають практичні іспити в Україні у 2023 році
Під час дії воєнного стану в Україні спрощено процедуру складання практичних іспитів. Вони відбуваються в один етап:
- для категорій A1, A та B1 — на автомобільному майданчику;
- для категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E — на дорогах загального користування.
Як отримати талон для складання практичного іспиту
- В терміналі, який розташований у приміщенні сервісного центру МВС.
- Онлайн через е-запис.
Раніше ми писали про ТОП 20 помилок, яких припускаються майбутні водії під час іспиту на права. Також повідомлялося, що в Україні тепер можна теорію вчити самостійно, а не в автошколі.