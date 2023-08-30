МВД обновило маршруты практических экзаменов для получения водительских прав
Чтобы претенденты могли заранее подготовиться к практическому экзамену на получение водительских прав, ГСЦ МВД обнародовало актуальные схемы маршрутов. Они согласованы с местными военными администрациями, а некоторые обновили.
Об этом сообщил ГСЦ МВД.
С актуальным списком маршрутов можно ознакомиться онлайн. Выбрать схему маршрута можно из списка территориальных сервисных центров в вашем регионе. МВД уверяет, что все маршруты безопасны и максимально адаптированы в условиях войны для начинающих водителей.
Как сдают практические экзамены в Украине в 2023 году
Во время действия военного положения в Украине упрощена процедура сдачи практических экзаменов. Они проходят в один этап:
- для категорий A1, A и B1 — на автомобильной площадке;
- категории B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E — на дорогах общего пользования.
Как получить талон для сдачи практического экзамена
- В терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.
- Онлайн через е-запись.
Ранее мы писали о ТОП 20 ошибках, которые допускают будущие водители во время экзамена на права. Также сообщалось, что в Украине теперь можно учить теорию самостоятельно, а не в автошколе.