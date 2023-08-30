МВД обновило маршруты практических экзаменов для получения водительских прав

Теперь будущий маршрут практического экзамена по правам можно изучить заранее. Фото: auto-dor.com.ua

Чтобы претенденты могли заранее подготовиться к практическому экзамену на получение водительских прав, ГСЦ МВД обнародовало актуальные схемы маршрутов. Они согласованы с местными военными администрациями, а некоторые обновили.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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С актуальным списком маршрутов можно ознакомиться онлайн. Выбрать схему маршрута можно из списка территориальных сервисных центров в вашем регионе. МВД уверяет, что все маршруты безопасны и максимально адаптированы в условиях войны для начинающих водителей.

Как сдают практические экзамены в Украине в 2023 году

Во время действия военного положения в Украине упрощена процедура сдачи практических экзаменов. Они проходят в один этап:

для категорий A1, A и B1 — на автомобильной площадке;

категории B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E — на дорогах общего пользования.

Как получить талон для сдачи практического экзамена

В терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Онлайн через е-запись.

Ранее мы писали о ТОП 20 ошибках, которые допускают будущие водители во время экзамена на права. Также сообщалось, что в Украине теперь можно учить теорию самостоятельно, а не в автошколе.