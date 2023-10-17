Названі найпопулярніші кольори авто в Україні у 2023 році

Українці переважно купляють авто у білих, сірих та чорних тонах з рідкими вкрапленнями інших кольорів. Фото: hromadske.ua

За підсумками продажів авто за 9 місяців 2023 року найпопулярнішим кольором для машини в Україні залишається сірий. А улюблений автомобіль в такому тоні — Volkswagen Golf.

Про це повідомив Укравтопром.

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У вересні українці придбали 108,6 тис. вживаних автомобілів. Більшість з них були перепродані на внутрішньому ринку — понад 80%.

ТОП 5 кольорів вживаних авто в Україні за 9 міс. 2023 року

37% машин були сірого кольору. Найбільше — Volkswagen Golf. 25% — чорного кольору. Лідер — знову Volkswagen Golf. 16% — білого кольору. Найпопулярніший — Renault Megane. 12% — синього кольору. Лідер — знову Volkswagen Golf. 4% — червоного кольору. Найбільше — Renault Megane.

У вересні українці придбали 5,8 тис. нових легкових автомобілів. А за 9 міс. 2023 року було зареєстровано 45,7 тис. таких авто.

ТОП 5 кольорів нових авто в Україні за 9 міс. 2023 року

33% від загальної кількості машин були білого кольору. Лідерство серед них належить компактному кросоверу Renault Duster. 30% були сірими. Найбільше — також Renault Duster. 18% пофарбовано у чорний кольорів. Частіше — Toyota Land Cruiser Prado. 8% — синього кольору. Найбільше — електромобілів Volkswagen ID.4. 3% — червоного кольору. Лідер — Mazda CX5.

Раніше експерти назвали найкращі та найгірші кольори авто для перепродажу. Також концерн BASF повідомив, які кольори авто будуть в тренді у 2023-2024 роках.