Названі найпопулярніші кольори авто в Україні у 2023 році
За підсумками продажів авто за 9 місяців 2023 року найпопулярнішим кольором для машини в Україні залишається сірий. А улюблений автомобіль в такому тоні — Volkswagen Golf.
Про це повідомив Укравтопром.
У вересні українці придбали 108,6 тис. вживаних автомобілів. Більшість з них були перепродані на внутрішньому ринку — понад 80%.
ТОП 5 кольорів вживаних авто в Україні за 9 міс. 2023 року
- 37% машин були сірого кольору. Найбільше — Volkswagen Golf.
- 25% — чорного кольору. Лідер — знову Volkswagen Golf.
- 16% — білого кольору. Найпопулярніший — Renault Megane.
- 12% — синього кольору. Лідер — знову Volkswagen Golf.
- 4% — червоного кольору. Найбільше — Renault Megane.
У вересні українці придбали 5,8 тис. нових легкових автомобілів. А за 9 міс. 2023 року було зареєстровано 45,7 тис. таких авто.
ТОП 5 кольорів нових авто в Україні за 9 міс. 2023 року
- 33% від загальної кількості машин були білого кольору. Лідерство серед них належить компактному кросоверу Renault Duster.
- 30% були сірими. Найбільше — також Renault Duster.
- 18% пофарбовано у чорний кольорів. Частіше — Toyota Land Cruiser Prado.
- 8% — синього кольору. Найбільше — електромобілів Volkswagen ID.4.
- 3% — червоного кольору. Лідер — Mazda CX5.
Раніше експерти назвали найкращі та найгірші кольори авто для перепродажу. Також концерн BASF повідомив, які кольори авто будуть в тренді у 2023-2024 роках.
Читайте Новини.LIVE!