Названы самые популярные цвета авто в Украине в 2023 году
По итогам продаж авто за 9 месяцев 2023 г. самым популярным цветом для машины в Украине остается серый. А любимый автомобиль в таком тоне — Volkswagen Golf.
Об этом сообщил Укравтопром.
В сентябре украинцы приобрели 108,6 тыс. подержанных автомобилей. Большинство из них были перепроданы на внутреннем рынке — более 80%.
ТОП 5 цветов подержанных авто в Украине за 9 мес. 2023 года
- 37% машин были серого цвета. Больше всего — Volkswagen Golf.
- 25% — черного цвета. Лидер — снова Volkswagen Golf.
- 16% — белого цвета. Самый популярный — Renault Megane.
- 12% — синего цвета. Лидер — снова Volkswagen Golf.
- 4% — красного цвета. Больше всего – Renault Megane.
В сентябре украинцы приобрели 5,8 тыс. новых легковых автомобилей. А за 9 мес. 2023 года было зарегистрировано 45,7 тыс. таких автомобилей.
ТОП 5 цветов новых авто в Украине за 9 мес. 2023 года
- 33% от общего количества машин было белого цвета. Лидерство среди них принадлежит компактному кроссоверу Renault Duster.
- 30% были серыми. Больше всего — также Renault Duster.
- 18% окрашены в черный цвет. Чаще — Toyota Land Cruiser Prado.
- 8% — синего цвета. Больше всего — электромобилей Volkswagen ID.4.
- 3% — красного цвета. Лидер — Mazda CX5.
Ранее эксперты назвали самые лучшие и худшие цвета авто для перепродажи. Также концерн BASF сообщил, какие цвета авто будут в тренде в 2023-2024 годах.
Читайте Новини.LIVE!