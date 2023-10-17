Названы самые популярные цвета авто в Украине в 2023 году

Украинцы преимущественно покупают авто в белых, серых и черных тонах с редкими вкраплениями других цветов. Фото: hromadske.ua

По итогам продаж авто за 9 месяцев 2023 г. самым популярным цветом для машины в Украине остается серый. А любимый автомобиль в таком тоне — Volkswagen Golf.

Об этом сообщил Укравтопром.

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В сентябре украинцы приобрели 108,6 тыс. подержанных автомобилей. Большинство из них были перепроданы на внутреннем рынке — более 80%.

ТОП 5 цветов подержанных авто в Украине за 9 мес. 2023 года

37% машин были серого цвета. Больше всего — Volkswagen Golf. 25% — черного цвета. Лидер — снова Volkswagen Golf. 16% — белого цвета. Самый популярный — Renault Megane. 12% — синего цвета. Лидер — снова Volkswagen Golf. 4% — красного цвета. Больше всего – Renault Megane.

В сентябре украинцы приобрели 5,8 тыс. новых легковых автомобилей. А за 9 мес. 2023 года было зарегистрировано 45,7 тыс. таких автомобилей.

ТОП 5 цветов новых авто в Украине за 9 мес. 2023 года

33% от общего количества машин было белого цвета. Лидерство среди них принадлежит компактному кроссоверу Renault Duster. 30% были серыми. Больше всего — также Renault Duster. 18% окрашены в черный цвет. Чаще — Toyota Land Cruiser Prado. 8% — синего цвета. Больше всего — электромобилей Volkswagen ID.4. 3% — красного цвета. Лидер — Mazda CX5.

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