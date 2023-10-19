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Названі три електромобілі, які заряджаються менш як за 30 хвилин

19 жовтня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Названі три електромобілі, які заряджаються менш як за 30 хвилин
Реальна швидкість зарядки електромобіля часто не збігається з показником виробника. Фото: root-nation.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Для власників електрокарів зарядка є одним з найважливіших питань, але реальна швидкість заряджання авто може бути далекою від показника, заявленого виробником. Експерти з'ясували, які автомобілі заряджаються найшвидше.

Фахівці Autocar протягом року проводили порівняльне тестування ефективності швидкої зарядки електромобілів та склали рейтинг авто, які найшвидше заряджаються.

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Для прикладу, електромобілю Porsche Taycan GTS Sport Turismo знадобилося лише 22 хвилини, щоб зарядити акумулятор з 10% до 90%. А пікова потужність зарядки склала 263 кВт, а це лише на 7 кВт менше заявленого показника.

1. Porsche Taycan GTS Sport Turismo 2023

Фото: nextcar.ua
  • Заявлена пікова потужність: 270 кВт.
  • Пікова швидкість під час тесту: 263 кВт.
  • Середня швидкість заряду під час тесту: 198 кВт.
  • Корисна місткість акумулятора: 83,7 кВт-год.
  • Орієнтовний час очікування зарядки від 10% - 90%: 22,2 хв.

2. Audi E-tron GT Vorsprung 2023

Фото: carwow.co.uk
  • Заявлена пікова потужність: 270 кВт.
  • Пікова потужність на тесті: 248 кВт.
  • Середня швидкість заряду під час тесту: 189 кВт.
  • Корисна місткість акумулятора: 83,7 кВт-год.
  • Орієнтовний час очікування зарядки, 10%-90%: 22,8 хв.

3. Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate 2023

Фото: autoblog.com
  • Заявлена пікова потужність: 233 кВт.
  • Пікова потужність на тесті: 229 кВт.
  • Середня швидкість заряду під час тесту: 180 кВт.
  • Корисна місткість акумулятора: 77,0 кВт-год.
  • Орієнтовний час очікування зарядки, 10%-90%: 22,2 хв.

ТОП 20 електрокарів з найвищою швидкістю зарядки

  1. Porsche Taycan GTS Sport Turismo
  2. Audi E-tron GT Vorsprung
  3. Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate
  4. Kia EV6 GT
  5. BMW i7 xDrive60 M Sport
  6. Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium
  7. Volkswagen ID Buzz SWB Style Pro
  8. Polestar 2
  9. Volvo C40 Recharge Plus Single Motor
  10. Polestar 2 BST Edition 270
  11. BMW iX1 30 xLine
  12. Toyota BZ4X AWD Motion
  13. Tesla Model Y RWD
  14. Lexus RZ 450e
  15. Subaru Solterra AWD Touring
  16. BYD Atto 3
  17. Citroën e-C4X Shine
  18. Renault Megane E-Tech EV60 Techno
  19. Kia Soul Urban
  20. Abarth 500e Turismo

Раніше ми писали, що Jaguar повністю припиняє виробництво усіх авто з ДВЗ у 2025 році. Також повідомляли, що Tesla випустила бюджетні версії Model S та X.

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