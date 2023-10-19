Названы три электромобиля, которые заряжаются менее чем за 30 минут

Реальная скорость зарядки электромобиля часто не совпадает с показателем изготовителя. Фото: root-nation.com

Для владельцев электрокаров зарядка является одним из важнейших вопросов, но реальная скорость зарядки авто может быть далека от показателя, заявленного производителем. Эксперты выяснили, какие автомобили заряжаются быстрее всего.

Специалисты Autocar в течение года проводили сравнительное тестирование эффективности быстрой зарядки электромобилей, и составили рейтинг самых быстро заряжаемых авто.

Читайте также:

Например, электромобилю Porsche Taycan GTS Sport Turismo потребовалось всего 22 минуты, чтобы зарядить аккумулятор с 10% до 90%. А пиковая мощность зарядки составила 263 кВт, а это всего на 7 кВт меньше заявленного показателя.

1. Porsche Taycan GTS Sport Turismo 2023

Фото: nextcar.ua

Заявленная пиковая мощность: 270 кВт.

Пиковая скорость при тесте: 263 кВт.

Средняя скорость заряда при тесте: 198 кВт.

Полезная емкость аккумулятора: 83,7 кВт-ч.

Ориентировочное время ожидания зарядки от 10%-90%: 22,2 мин.

2. Audi E-tron GT Vorsprung 2023

Фото: carwow.co.uk

Заявленная пиковая мощность: 270 кВт.

Пиковая мощность на тесте: 248 кВт.

Средняя скорость заряда при тесте: 189 кВт.

Полезная емкость аккумулятора: 83,7 кВт-ч.

Ориентировочное время ожидания зарядки, 10%-90%: 22,8 мин.

3. Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate 2023

Фото: autoblog.com

Заявленная пиковая мощность: 233 кВт.

Пиковая мощность на тесте: 229 кВт.

Средняя скорость заряда при тесте: 180 кВт.

Полезная емкость аккумулятора: 77,0 кВт-ч.

Ориентировочное время ожидания зарядки, 10%-90%: 22,2 мин.

ТОП 20 электрокаров с высокой скоростью зарядки

Porsche Taycan GTS Sport Turismo Audi E-tron GT Vorsprung Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate Kia EV6 GT BMW i7 xDrive60 M Sport Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium Volkswagen ID Buzz SWB Style Pro Polestar 2 Volvo C40 Recharge Plus Single Motor Polestar 2 BST Edition 270 BMW iX1 30 xLine Toyota BZ4X AWD Motion Tesla Model Y RWD Lexus RZ 450e Subaru Solterra AWD Touring BYD Atto 3 Citroën e-C4X Shine Renault Megane E-Tech EV60 Techno Kia Soul Urban Abarth 500e Turismo

Ранее мы писали, что Jaguar полностью прекращает производство всех автомобилей с ДВС в 2025 году. Также сообщалось, что Tesla выпустила бюджетные версии Model S и X.