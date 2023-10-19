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Названы три электромобиля, которые заряжаются менее чем за 30 минут

19 октября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Названы три электромобиля, которые заряжаются менее чем за 30 минут
Реальная скорость зарядки электромобиля часто не совпадает с показателем изготовителя. Фото: root-nation.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Для владельцев электрокаров зарядка является одним из важнейших вопросов, но реальная скорость зарядки авто может быть далека от показателя, заявленного производителем. Эксперты выяснили, какие автомобили заряжаются быстрее всего.

Специалисты Autocar в течение года проводили сравнительное тестирование эффективности быстрой зарядки электромобилей, и составили рейтинг самых быстро заряжаемых авто.

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Например, электромобилю Porsche Taycan GTS Sport Turismo потребовалось всего 22 минуты, чтобы зарядить аккумулятор с 10% до 90%. А пиковая мощность зарядки составила 263 кВт, а это всего на 7 кВт меньше заявленного показателя.

1. Porsche Taycan GTS Sport Turismo 2023

Фото: nextcar.ua
  • Заявленная пиковая мощность: 270 кВт.
  • Пиковая скорость при тесте: 263 кВт.
  • Средняя скорость заряда при тесте: 198 кВт.
  • Полезная емкость аккумулятора: 83,7 кВт-ч.
  • Ориентировочное время ожидания зарядки от 10%-90%: 22,2 мин.

2. Audi E-tron GT Vorsprung 2023

Фото: carwow.co.uk
  • Заявленная пиковая мощность: 270 кВт.
  • Пиковая мощность на тесте: 248 кВт.
  • Средняя скорость заряда при тесте: 189 кВт.
  • Полезная емкость аккумулятора: 83,7 кВт-ч.
  • Ориентировочное время ожидания зарядки, 10%-90%: 22,8 мин.

3. Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate 2023

Фото: autoblog.com
  • Заявленная пиковая мощность: 233 кВт.
  • Пиковая мощность на тесте: 229 кВт.
  • Средняя скорость заряда при тесте: 180 кВт.
  • Полезная емкость аккумулятора: 77,0 кВт-ч.
  • Ориентировочное время ожидания зарядки, 10%-90%: 22,2 мин.

ТОП 20 электрокаров с высокой скоростью зарядки

  1. Porsche Taycan GTS Sport Turismo
  2. Audi E-tron GT Vorsprung
  3. Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate
  4. Kia EV6 GT
  5. BMW i7 xDrive60 M Sport
  6. Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium
  7. Volkswagen ID Buzz SWB Style Pro
  8. Polestar 2
  9. Volvo C40 Recharge Plus Single Motor
  10. Polestar 2 BST Edition 270
  11. BMW iX1 30 xLine
  12. Toyota BZ4X AWD Motion
  13. Tesla Model Y RWD
  14. Lexus RZ 450e
  15. Subaru Solterra AWD Touring
  16. BYD Atto 3
  17. Citroën e-C4X Shine
  18. Renault Megane E-Tech EV60 Techno
  19. Kia Soul Urban
  20. Abarth 500e Turismo

Ранее мы писали, что Jaguar полностью прекращает производство всех автомобилей с ДВС в 2025 году. Также сообщалось, что Tesla выпустила бюджетные версии Model S и X.

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