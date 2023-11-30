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Названі ціни на найпопулярніші номерні знаки на авто в Україні

30 листопада 2023 12:55
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Названі ціни на найпопулярніші номерні знаки авто в Україні
Ціна платних номерів коливається від 10 тис. до 80 тис. гривень. Фото: 24tv.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Цього року 20% усіх виданих номерних знаків становлять платні номери. Найбільшою популярністю серед них користується комбінація 7777.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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За бажанням водії можуть обрати та забронювати певну комбінацію цифр зі стандартного набору номерів за 360 грн.

Існує можливість замовлення індивідуального номера з іменем, прізвищем або іншим словом за ціною близько 1 тис. грн, але такий номер не може містити понад вісім символів.

Ціни на різні категорії платних номерів

  • Номерні знаки з певними цифровими комбінаціями для мопедів, причепів та мотоциклів — 2 тис. грн.
  • Унікальні комбінації 0001, 0007, 7777 — 80 тис. грн.
  • Номери з однаковими цифрами (крім 6666 та 7777) та комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 тис. грн.
  • Номери з послідовними парами однакових цифр та комбінації 0123 та 1234 — 15 тис. грн.
  • Номери, що починаються з двох нулів і мають різні наступні цифри — 10 тис. грн.

Раніше ми писали, чому виникла плутанина через номерні знаки на авто в Україні. Також повідомляли, як можна забронювати номера для машини.

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