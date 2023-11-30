Названы цены на самые популярные номерные знаки авто в Украине

Цена платных номеров колеблется от 10 тысяч до 80 тысяч гривен. Фото: 24tv.ua

В этом году 20% всех выданных номерных знаков составляют платные номера. Наибольшей популярностью среди них пользуется комбинация 7777.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

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Существует возможность заказа индивидуального номера с именем, фамилией или другим словом по цене около 1 тыс. грн, но такой номер не может содержать более восьми символов.

Цены на разные категории платных номеров

Номерные знаки с определенными цифровыми комбинациями для мопедов, прицепов и мотоциклов — 2 тыс. грн.

Уникальные комбинации 0001, 0007, 7777 — 80 тыс. грн.

Номера с одинаковыми цифрами (кроме 6666 и 7777) и комбинации от 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 тыс. грн.

Номера с последовательными парами одинаковых цифр и комбинации 0123 и 1234 — 15 тыс. грн.

Номера, начинающиеся с двух нулей и имеющие разные следующие цифры — 10 тыс. грн.

Ранее мы писали, почему возникла путаница из-за номерных знаков на авто в Украине. Также сообщалось, как можно забронировать номера для машины.