Названы цены на самые популярные номерные знаки авто в Украине

Названы цены на самые популярные номерные знаки на авто в Украине
30 ноября 2023 12:55
Цена платных номеров колеблется от 10 тысяч до 80 тысяч гривен. Фото: 24tv.ua
В этом году 20% всех выданных номерных знаков составляют платные номера. Наибольшей популярностью среди них пользуется комбинация 7777.
Об этом сообщил Auto-Consulting.
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По желанию водители могут выбрать и забронировать комбинацию цифр из стандартного набора номеров за 360 грн.
Существует возможность заказа индивидуального номера с именем, фамилией или другим словом по цене около 1 тыс. грн, но такой номер не может содержать более восьми символов.
Цены на разные категории платных номеров
- Номерные знаки с определенными цифровыми комбинациями для мопедов, прицепов и мотоциклов — 2 тыс. грн.
- Уникальные комбинации 0001, 0007, 7777 — 80 тыс. грн.
- Номера с одинаковыми цифрами (кроме 6666 и 7777) и комбинации от 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 тыс. грн.
- Номера с последовательными парами одинаковых цифр и комбинации 0123 и 1234 — 15 тыс. грн.
- Номера, начинающиеся с двух нулей и имеющие разные следующие цифры — 10 тыс. грн.
Ранее мы писали, почему возникла путаница из-за номерных знаков на авто в Украине. Также сообщалось, как можно забронировать номера для машины.
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