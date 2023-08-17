Онлайн-бронирование автономеров в Украине: кто воспользовался и сколько заплатил

Теперь онлайн можно выбрать номер авто по своему вкусу. Фото: zprz.city

За первую неделю функционирования онлайн-услуг сервисных центров МВД по выбору и бронированию автомобильных номеров ими воспользовались более 1300 раз. Выбрать номера государственной регистрации для авто можно в электронном кабинете водителя.

Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

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Один онлайн-сервис позволяет выбрать свободные номера из имеющихся в сервисном центре МВД. Через другой онлайн-сервис можно заказать индивидуальные номерные знаки — дополнение к номерным знакам государственной регистрации.

Как забронировать номер

авторизуйтесь в электронном кабинете водителя;

просмотрите, свободна ли определенная комбинация цифр или букв в нужном вам сервисном центре МВД;

забронируйте номер для своего авто (броня действительна в течение 10 дней);

оплатите стоимость выбранного номера (можно онлайн).

Кто имеет право на онлайн-услугу

Водители, информация о которых находится в электронном реестре МВД, а цифровые сервисы им доступны.

Всем остальным стоит либо обменять водительские права на документ современного образца или обращаться за услугами офлайн.

Не может бронировать номерной знак совладелец автомобиля, указанный в свидетельстве регистрации авто.

Цены на онлайн-услуги

выбор номерного знака с любой комбинацией — 360 грн.;

определены платные комбинации — от 4,8 тыс. до 36 тыс. грн;

1 сутки хранения забронированного номера — 10,80 грн;

стоимость металлического знака — примерно 300 грн (в зависимости от типа транспортного средства и стоимости закупки).

Если в течение 10 дней заказчик не обратился за услугой перерегистрации, то бронирование отменяется автоматически, а номер возвращается в список свободных. Также заказчик услуги в течение 10 дней может отказаться от забронированного номера.

Инфографика: hsc.gov.ua

Ранее мы писали, почему возникла путаница из-за новых номерных знаков на авто в Украине. Также сообщалось, как в Украине восстановить украденное водительское удостоверение в 2023 году.