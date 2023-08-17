Онлайн-бронювання автономерів в Україні: хто скористався та скільки заплатив

Тепер онлайн можна обрати номер авто на свій смак. Фото: zprz.city

За перший тиждень функціонування онлайн-послуг сервісних центрів МВС з вибору та бронювання автомобільних номерів, ними скористалися понад 1300 разів. Обрати номери державної реєстрації для авто можна в електронному кабінеті водія.

Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

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Один онлайн-сервіс дозволяє вибрати вільні номери з-поміж наявних у сервісному центрі МВС. Через інший онлайн-сервіс можна замовити індивідуальні номерні знаки — додаток до номерних знаків державної реєстрації.

Як забронювати номер

авторизуйтесь в електронному кабінету водія;

перегляньте, чи є вільною певна комбінація цифр або літер у потрібному вам сервісному центрі МВС;

забронюйте номер для свого авто (броня дійсна протягом на 10 днів);

сплатіть за вартість обраного номера (можна онлайн).

Хто має право на онлайн-послугу

Водії, інформація про яких є в електронному реєстрі МВС, а цифрові сервіси їм доступні.

Всім іншим варто або обміняти посвідчення водія на документ сучасного зразка або звертатись офлайн за послугами.

Не може бронювати номерний знак співвласник автомобіля, вказаний у свідоцтві про реєстрацію авто.

Ціни на онлайн-послуги

вибір номерного знаку з будь-якою комбінацією — 360 грн;

визначені платні комбінації цифр — від 4,8 тис. до 36 тис. грн;

1 доба зберігання заброньованого номера — 10,80 грн;

вартість металевого знаку — приблизно 300 грн (в залежності від типу транспортного засобу та вартості закупівлі).

Якщо протягом 10 днів замовник не звернувся за послугою перереєстрації, то бронювання скасовується автоматично, а номер повертається до списку вільних. Також замовник послуги протягом 10 днів може відмовитися від заброньованого номера.

Інфографіка: hsc.gov.ua

Раніше ми писали, чому виникла плутанина через нові номерні знаки на авто в Україні. Також повідомляли, як в Україні відновити викрадене посвідчення водія у 2023 році.