Онлайн-бронювання автономерів в Україні: хто скористався та скільки заплатив
За перший тиждень функціонування онлайн-послуг сервісних центрів МВС з вибору та бронювання автомобільних номерів, ними скористалися понад 1300 разів. Обрати номери державної реєстрації для авто можна в електронному кабінеті водія.
Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.
Один онлайн-сервіс дозволяє вибрати вільні номери з-поміж наявних у сервісному центрі МВС. Через інший онлайн-сервіс можна замовити індивідуальні номерні знаки — додаток до номерних знаків державної реєстрації.
Як забронювати номер
- авторизуйтесь в електронному кабінету водія;
- перегляньте, чи є вільною певна комбінація цифр або літер у потрібному вам сервісному центрі МВС;
- забронюйте номер для свого авто (броня дійсна протягом на 10 днів);
- сплатіть за вартість обраного номера (можна онлайн).
Хто має право на онлайн-послугу
- Водії, інформація про яких є в електронному реєстрі МВС, а цифрові сервіси їм доступні.
- Всім іншим варто або обміняти посвідчення водія на документ сучасного зразка або звертатись офлайн за послугами.
- Не може бронювати номерний знак співвласник автомобіля, вказаний у свідоцтві про реєстрацію авто.
Ціни на онлайн-послуги
- вибір номерного знаку з будь-якою комбінацією — 360 грн;
- визначені платні комбінації цифр — від 4,8 тис. до 36 тис. грн;
- 1 доба зберігання заброньованого номера — 10,80 грн;
- вартість металевого знаку — приблизно 300 грн (в залежності від типу транспортного засобу та вартості закупівлі).
Якщо протягом 10 днів замовник не звернувся за послугою перереєстрації, то бронювання скасовується автоматично, а номер повертається до списку вільних. Також замовник послуги протягом 10 днів може відмовитися від заброньованого номера.
Раніше ми писали, чому виникла плутанина через нові номерні знаки на авто в Україні. Також повідомляли, як в Україні відновити викрадене посвідчення водія у 2023 році.