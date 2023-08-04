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Непросте завдання для водіїв новачків: хто має проїхати першим

4 серпня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Непросте завдання для водіїв новачків: хто має проїхати першим
Яка черговість проїзду автомобілів на даному перехресті? Малюнок: Facebook Штрафи UA
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

 

Практика показує, що навіть попри блискуче знання теорії, водії початківці часто губляться на реальній дорозі. Пропонуємо відповісти на зовні просте питання: якою буде черга перетину перехрестя трьома авто?

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Варіанти відповідей

  • сіро-зелений, синій, червоний автомобіль;
  • червоний, сіро-зелений, синій автомобіль;
  • синій, сіро-зелений, червоний автомобіль.

Щоб правильно розв'язати цю задачу, необхідно пам'ятати, по-перше, правило головних та другорядних доріг. В нашому випадку синя та сіро-зелена машини знаходяться на головних дорогах, про що свідчать знаки. Отже, останнім точно буде заїжджати червоний автомобіль з другорядної дороги.

Хто поїде першим — сіро-зелене або синє авто?

Тут потрібно згадувати друге правило — "перешкода праворуч". Це правило говорить, що на перехресті рівнозначних доріг водій авто зобов'язаний дати дорогу машинам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух (16.12 ПДР).

Сіро-зелене авто має перешкоду праворуч, тому має пропустити першим синій автомобіль.

Таким чином правильна відповідь №3. Спочатку перехрестя проїде синє авто, потім сіро-зелене, а останнім — червоне.

Раніше ми писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч. Також повідомляли, чи потрібно вмикати поворотник на круговому перехресті.

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