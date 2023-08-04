Непростая задача для водителей новичков: кто должен проехать первым

Какова очередность проезда автомобилей на данном перекрестке? Рисунок: Facebook Штрафы UA

Практика показывает, что даже несмотря на блестящее знание теории, начинающие водители часто теряются на реальной дороге. Предлагаем ответить на кажущийся простым вопрос: какой будет очередь пересечения перекрестка тремя авто?

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Варианты ответов

серо-зеленый, синий, красный автомобиль;

красный, серо-зеленый, синий автомобиль;

синий, серо-зеленый, красный автомобиль.

Чтобы правильно решить эту задачу, необходимо помнить, во-первых, правило главных и второстепенных дорог. В нашем случае синяя и серо-зеленая машины находятся на главных дорогах, о чем свидетельствуют знаки. Следовательно, последним точно будет заезжать красный автомобиль со второстепенной дороги.

Кто поедет первым — серо-зеленый или синий автомобиль?

Здесь нужно вспоминать второе правило — "помеха справа". Это правило говорит, что на перекрестке равнозначных дорог водитель авто обязан дать дорогу машинам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение (16.12 ПДД).

Серо-зеленый автомобиль имеет помеху справа, поэтому должен пропустить первым синий автомобиль.

Таким образом, правильный ответ №3. Сначала перекресток проедет синий автомобиль, затем серо-зеленый, а последним — красный.

Раньше мы писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево. Также сообщалось, нужно ли включать поворотник на круговом перекрестке.