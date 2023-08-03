Розхід палива: скільки витрачає кондиціонер в авто

Німецькі експерти з’ясували, скільки палива витрачає кондиціонер в авто
Громадська організація автомобілістів Німеччини ADAC провела тест з метою з’ясувати, скільки кондиціонер споживає палива, а також дізнатися, якою буде економія, якщо їздити влітку з відкритими вікнами. Результати експерименту вразили.
Від чого живиться кондиціонер
Компресор кондиціонера живиться від крутного моменту двигуна за допомогою ремінної передачі. Механічна споживана потужність компресора кондиціонера становить від 2 до 6 кіловат, в залежності від конструкції автомобіля. Тому за включеного клімат-контролю витрати палива під час подорожі на авто зростають.
Як проходив експеримент
ADAC експериментувала на машині Skoda Octavia з 1,6-літровим двигуном. Експерти протестували це авто на споживання палива з увімкненим та вимкненим кондиціонером за різних температурних режимів.
Результати тестування
- за звичайного кондиціонування автомобіль споживає більше на 0,43 л на 100 км шляху;
- при роботі напівавтоматичної системи охолодження салону — на 0,49 л;
- при включеному автоматичному клімат-контролі — 0,36 л.
Їзда з відкритими вікнами
Через погіршення аеродинамічного опору повітря при їзді на швидкості 80-100 км/год з відкритими двома боковими вікнами витрата палива збільшується на 0,2 літра на 100 км шляху. Хай там як, а їздити з відкритими вікнами трохи вигідніше.
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