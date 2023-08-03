Расход топлива: сколько тратит кондиционер в авто

При включенном климат-контроле расход топлива во время путешествия на авто растут. Фото: freepik

Общественная организация автомобилистов Германии ADAC провела тест с целью выяснить, сколько кондиционер потребляет топлива, а также узнать, какой будет экономия, если ездить летом с открытыми окнами. Результаты эксперимента поразили.

От чего питается кондиционер

Компрессор кондиционера питается от крутящего момента двигателя с помощью ременной передачи. Механическая потребляемая мощность компрессора кондиционера составляет от 2 до 6 киловатт, в зависимости от конструкции автомобиля. Поэтому при включенном климат-контроле расход топлива во время путешествия на авто растут.

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Как проходил эксперимент

ADAC экспериментировала на машине Skoda Octavia с 1,6-литровым двигателем. Эксперты протестировали этот автомобиль на потребление топлива с включенным и выключенным кондиционером при различных температурных режимах.

Результаты тестирования

при обычном кондиционировании автомобиль потребляет больше на 0,43 л на 100 км пути;

при работе полуавтоматической системы охлаждения салона — на 0,49 л;

при включенном автоматическом климат-контроле — 0,36 л.

Езда с открытыми окнами

Из-за ухудшения аэродинамического сопротивления воздуха при езде на скорости 80-100 км/ч с двумя открытыми боковыми окнами расход топлива увеличивается на 0,2 литра на 100 км пути. Как бы там ни было, а ездить с открытыми окнами немного выгоднее.

Раньше мы писали, как охладить авто летом без кондиционера. Также мы сообщали, что нужно сделать, чтобы ваш автомобиль пережил летнюю жару.