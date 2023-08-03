Расход топлива: сколько тратит кондиционер в авто

Немецкие эксперты выяснили, сколько топлива тратит кондиционер в авто
Общественная организация автомобилистов Германии ADAC провела тест с целью выяснить, сколько кондиционер потребляет топлива, а также узнать, какой будет экономия, если ездить летом с открытыми окнами. Результаты эксперимента поразили.
От чего питается кондиционер
Компрессор кондиционера питается от крутящего момента двигателя с помощью ременной передачи. Механическая потребляемая мощность компрессора кондиционера составляет от 2 до 6 киловатт, в зависимости от конструкции автомобиля. Поэтому при включенном климат-контроле расход топлива во время путешествия на авто растут.
Как проходил эксперимент
ADAC экспериментировала на машине Skoda Octavia с 1,6-литровым двигателем. Эксперты протестировали этот автомобиль на потребление топлива с включенным и выключенным кондиционером при различных температурных режимах.
Результаты тестирования
- при обычном кондиционировании автомобиль потребляет больше на 0,43 л на 100 км пути;
- при работе полуавтоматической системы охлаждения салона — на 0,49 л;
- при включенном автоматическом климат-контроле — 0,36 л.
Езда с открытыми окнами
Из-за ухудшения аэродинамического сопротивления воздуха при езде на скорости 80-100 км/ч с двумя открытыми боковыми окнами расход топлива увеличивается на 0,2 литра на 100 км пути. Как бы там ни было, а ездить с открытыми окнами немного выгоднее.
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