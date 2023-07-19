Як змінилися ціни на автомобілі в Україні у 2023 році

Українці за пів року виставили автомобілів на торги загальною вартістю майже 12 млрд дол. Фото: freepik

За першу половину 2023 року українці розмістили 1 млн 424,8 тис. оголошень з продажу вживаних легкових авто. Інтернет-продажі машин в Україні зростають вже третій місяць, а показники червня майже на 16% вищі, ніж за аналогічний період 2022 року.

На основі даних про ціни на авто, зібрані Automoto.ua, експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували стан інтернет-продажів вживаних машин в Україні.

Читайте також:

Сукупна вартість розміщених в оголошеннях автомобілів склала 11,89 млрд дол. В середньому українці щомісяця виставляють на продаж вживаних авто на суму близько 2 млрд дол.

Найбільша кількість оголошень про продаж авто в Україні за 6 міс. 2023 року

Київ та Київська область — 244,9 тис.;

Дніпропетровська — 121,9 тис.;

Львівська — 116,5 тис.

Менш за всіх продавали авто у прифронтових регіонах, що зрозуміло. Отже, у Херсонській області продавали 4,7 тис. машин, у Луганській — 9 тис., у Донецькій — 28,6 тис.

Найдешевша середня вартість вживаних авто в Україні за 6 міс. 2023 року

Херсонська область — 3 тис. дол.;

Донецька — 3 тис. дол.;

Миколаївська — 3,9 тис. дол.

Найдорожча середня вартість вживаних авто в Україні за 6 міс. 2023 року

Київ та Київська область — 7,2 тис. дол.;

Львівська — 6,55 тис. дол.;

Волинська — 6,4 тис. дол.

Загалом середня ціна легкових авто у червні склала 5,4 тис. дол., що на 7,3% менше, ніж у червні-2022. Найвищою середня вартість авто у продажі була зафіксована у травні (5,8 тис. дол.), а найнижчою — у лютому (5 тис. дол.).

Зміна середніх цін у червні 2023 року порівняно з січнем на найпопулярніші авто в Україні

Volkswagen Golf: 5,5 тис. дол. (+13,4%; +650 дол);

Audi A6: 6,5 тис. дол. (+8,4%; +501 дол.);

BMW 3 Series: 5,975 тис. дол. (+6,2%; +349,5 дол.);

BMW 5 Series: 6,9 тис. дол. (+6,2%; +400 дол.);

Mercedes-Benz E-Class: 5,5 тис. дол. (+4,8%; +250 дол.);

ВАЗ 2107: 1,095 тис. дол. (+4,2%; +44,5 дол.);

Opel Astra: 5,1 тис. дол. (+4,1%; +200 дол.);

Ford Focus: 6,4 тис. дол. (+4,1%; +250 дол.);

Daewoo Lanos: 2,6 тис. дол. (+4,0%; +100 дол.);

Volkswagen Passat: 7 тис. дол. (+3,7%; +250 дол.);

Skoda Octavia: 7 тис. дол. (+2,9%; +200 дол.);

Renault Megane: 6,7 тис. дол. (+2,3%; +150 дол.);

ВАЗ 2101: 589 дол. (-0,7%; -4 дол.);

ВАЗ 2106: 754 дол. (-3,4%; -26,5 дол.);

ВАЗ 2109: 1,25 тис. дол. (-3,9%; -50 дол.).

Раніше ми писали про преміальні вживані авто, які не варто купувати навіть за привабливої ціни. Також було названо найпопулярніший автомобіль у світі.