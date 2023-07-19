Нисходящий тренд: как изменились цены на автомобили в Украине в 2023 году
За первую половину 2023 года украинцы разместили 1 млн 424,8 тыс. объявлений по продаже подержанных легковых автомобилей. Интернет-продажи машин в Украине растут уже третий месяц, а показатели июня почти на 16% выше, чем за аналогичный период 2022 года.
На основе данных о ценах на авто, собранные Automoto.ua, эксперты Института исследований авторынка проанализировали состояние интернет-продаж подержанных машин в Украине.
Совокупная стоимость размещенных в объявлениях автомобилей составила 11,89 млрд долларов. В среднем украинцы ежемесячно выставляют на продажу подержанных авто на сумму около 2 млрд долларов.
Самое большое количество объявлений о продаже авто в Украине за 6 мес. 2023 года
- Киев и Киевская область — 244,9 тыс.;
- Днепропетровская — 121,9 тыс.;
- Львовская — 116,5 тыс.
Меньше всех продавали авто в прифронтовых регионах, что вполне понятно. Следовательно, в Херсонской области продавали 4,7 тыс. машин, в Луганской — 9 тыс., в Донецкой — 28,6 тыс.
Самая дешевая средняя стоимость б/у автомобилей в Украине за 6 мес. 2023 года
- Херсонская область — 3 тыс. долл.;
- Донецкая — 3 тыс. долл.;
- Николаевская — 3,9 тыс. долл.
Самая дорогая средняя стоимость б/у автомобилей в Украине за 6 мес. 2023 года
- Киев и Киевская область — 7,2 тыс. долл.;
- Львовская — 6,55 тыс. долл.;
- Волынская — 6,4 тыс. долл.
В целом средняя цена легковых автомобилей в июне составила 5,4 тыс. долл., что на 7,3% меньше, чем в июне-2022. Самая высокая средняя стоимость авто в продаже была зафиксирована в мае (5,8 тыс. долл.), а самой низкой — в феврале (5 тыс. долл.).
Изменение средних цен в июне 2023 года по сравнению с январем на самые популярные авто в Украине
- Volkswagen Golf: 5,5 тыс. долл. (+13,4%; +650 долл.);
- Audi A6: 6,5 тыс. долл. (+8,4%; +501 долл.);
- BMW 3 Series: 5,975 тыс. долл. (+6,2%; +349,5 долл.);
- BMW 5 Series: 6,9 тыс. долл. (+6,2%; +400 долл.);
- Mercedes-Benz E-Class: 5,5 тыс. долл. (+4,8%; +250 долл.);
- ВАЗ 2107: 1,095 тыс. долл. (+4,2%; +44,5 долл.);
- Opel Astra: 5,1 тыс. долл. (+4,1%; +200 долл.);
- Ford Focus: 6,4 тыс. долл. (+4,1%; +250 долл.);
- Daewoo Lanos: 2,6 тыс. долл. (+4,0%; +100 долл.);
- Volkswagen Passat: 7 тыс. долл. (+3,7%; +250 долл.);
- Skoda Octavia: 7 тыс. долл. (+2,9%; +200 долл.);
- Renault Megane: 6,7 тыс. долл. (+2,3%; +150 долл.);
- ВАЗ 2101: 589 долл. (-0,7%; -4 долл.);
- ВАЗ 2106: 754 долл. (-3,4%; -26,5 долл.);
- ВАЗ 2109: 1,25 тыс. долл. (-3,9%; -50 долл.).
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