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Нисходящий тренд: как изменились цены на автомобили в Украине в 2023 году

19 июля 2023 14:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Как изменились цены на автомобили в Украине в 2023 году
Украинцы за полгода выставили автомобили на торги общей стоимостью почти 12 млрд дол. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

За первую половину 2023 года украинцы разместили 1 млн 424,8 тыс. объявлений по продаже подержанных легковых автомобилей. Интернет-продажи машин в Украине растут уже третий месяц, а показатели июня почти на 16% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

На основе данных о ценах на авто, собранные Automoto.ua, эксперты Института исследований авторынка проанализировали состояние интернет-продаж подержанных машин в Украине.

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Совокупная стоимость размещенных в объявлениях автомобилей составила 11,89 млрд долларов. В среднем украинцы ежемесячно выставляют на продажу подержанных авто на сумму около 2 млрд долларов.

Самое большое количество объявлений о продаже авто в Украине за 6 мес. 2023 года

  • Киев и Киевская область — 244,9 тыс.;
  • Днепропетровская — 121,9 тыс.;
  • Львовская — 116,5 тыс.

Меньше всех продавали авто в прифронтовых регионах, что вполне понятно. Следовательно, в Херсонской области продавали 4,7 тыс. машин, в Луганской — 9 тыс., в Донецкой — 28,6 тыс.

Самая дешевая средняя стоимость б/у автомобилей в Украине за 6 мес. 2023 года

  • Херсонская область — 3 тыс. долл.;
  • Донецкая — 3 тыс. долл.;
  • Николаевская — 3,9 тыс. долл.

Самая дорогая средняя стоимость б/у автомобилей в Украине за 6 мес. 2023 года

  • Киев и Киевская область — 7,2 тыс. долл.;
  • Львовская — 6,55 тыс. долл.;
  • Волынская — 6,4 тыс. долл.

В целом средняя цена легковых автомобилей в июне составила 5,4 тыс. долл., что на 7,3% меньше, чем в июне-2022. Самая высокая средняя стоимость авто в продаже была зафиксирована в мае (5,8 тыс. долл.), а самой низкой — в феврале (5 тыс. долл.).

Изменение средних цен в июне 2023 года по сравнению с январем на самые популярные авто в Украине

  • Volkswagen Golf: 5,5 тыс. долл. (+13,4%; +650 долл.);
  • Audi A6: 6,5 тыс. долл. (+8,4%; +501 долл.);
  • BMW 3 Series: 5,975 тыс. долл. (+6,2%; +349,5 долл.);
  • BMW 5 Series: 6,9 тыс. долл. (+6,2%; +400 долл.);
  • Mercedes-Benz E-Class: 5,5 тыс. долл. (+4,8%; +250 долл.);
  • ВАЗ 2107: 1,095 тыс. долл. (+4,2%; +44,5 долл.);
  • Opel Astra: 5,1 тыс. долл. (+4,1%; +200 долл.);
  • Ford Focus: 6,4 тыс. долл. (+4,1%; +250 долл.);
  • Daewoo Lanos: 2,6 тыс. долл. (+4,0%; +100 долл.);
  • Volkswagen Passat: 7 тыс. долл. (+3,7%; +250 долл.);
  • Skoda Octavia: 7 тыс. долл. (+2,9%; +200 долл.);
  • Renault Megane: 6,7 тыс. долл. (+2,3%; +150 долл.);
  • ВАЗ 2101: 589 долл. (-0,7%; -4 долл.);
  • ВАЗ 2106: 754 долл. (-3,4%; -26,5 долл.);
  • ВАЗ 2109: 1,25 тыс. долл. (-3,9%; -50 долл.).

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