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Нові правила перевірки на дорогах України: подробиці

28 червня 2023 18:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Нові правила поліцейської перевірки на дорогах України: що запровадив Кабмін
Відтепер достатнім доказом стану сп’яніння водія є відеозаписи з нагрудних камер поліцейських. Фото: police-experts.info
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Днями Кабінет міністрів запровадив нові правила перевірки водіїв, які підозрюються у керуванні авто у стані сп’яніння. Ключова зміна – скасування вимоги про обов’язкову наявність двох свідків при оформленні п’яного водія.

Відтепер достатнім доказом стану сп’яніння водія є відеозаписи з нагрудних камер поліцейських. Головна мета нововведення – прискорення визначення відповідальності винних.

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Згідно з новими правилами:

  • при зупинці авто працівники поліції мають фіксувати огляд за допомогою нагрудних камер;
  • відео долучається до справи або протоколу.

Переваги використання відео з нагрудних камер

  • Спрощує процес для правоохоронців, усуваючи необхідність пошуку та залучення двох понятих, тим самим заощаджуючи час та ресурси.
  • Зменшується ймовірність затримок та суперечок при оформленні документів на нетверезих водіїв, позаяк відеозапис є чітким та неспростовним доказом.

Використання нагрудних камер може бути корисним для документування інших порушень правил дорожнього руху та забезпечення дотримання правил безпеки дорожнього руху. Відеозаписи слугують об’єктивним доказом, який допоможе підвищити ефективність роботи поліціі.

"Впровадження технологічних досягнень у правоохоронні процедури не лише спрощує роботу, але й посилює підзвітність та сприяє створенню безпечнішого середовища для всіх учасників дорожнього руху", – зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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