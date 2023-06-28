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Новые правила проверки на дорогах Украины: подробности

28 июня 2023 18:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Новые правила полицейской проверки на дорогах Украины: что ввел Кабмин
Отныне достаточным доказательством состояния опьянения водителя есть видеозаписи из нагрудных полицейских камер. Фото: police-experts.info
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На днях Кабинет министров ввел новые правила проверки водителей, подозреваемых в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ключевое изменение – отмена требования об обязательном наличии двух свидетелей при оформлении пьяного водителя.

Теперь достаточным доказательством состояния опьянения водителя являются видеозаписи из нагрудных полицейских камер. Главная цель нововведения – ускорение определения ответственности виновных.

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Согласно новым правилам:

  • при остановке авто работники полиции должны фиксировать осмотр с помощью нагрудных камер;
  • видео приобщается к делу или протоколу.

Преимущества использования видео из нагрудных камер

  • Упрощает процесс для правоохранителей, устраняя необходимость поиска и привлечения двух понятых, тем самым экономя время и ресурсы.
  • Уменьшается вероятность задержек и споров при оформлении документов на нетрезвых водителей, поскольку видеозапись является четким и неопровержимым доказательством.

Использование нагрудных камер может быть полезным для документирования других нарушений ПДД и обеспечения соблюдения правил безопасности дорожного движения. Видеозаписи служат объективным доказательством, которое поможет повысить эффективность работы полиции.

"Внедрение технологических достижений в правоохранительные процедуры не только упрощает работу, но и усиливает подотчетность и способствует созданию более безопасной среды для всех участников дорожного движения", – отметил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Раньше мы писали, кому в Украине придется пересдавать на права каждые 10-15 лет.

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