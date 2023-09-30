Новинка Lexus TX 2024: комплектація та ціна

Кросовер Lexus TX 2024. Фото: IXBT

Марка автомобілів Lexus запустила у продаж новий кросовер Lexus TX 2024 року, на заміну моделі попереднього покоління Lexus RX L. Новинка завдовжки понад 5 метрів має просторий салон і великий багажник.

Випуск авто було оголошено на сайті відповідної компанії. Видання MotorTrend у свою чергу розглянуло особливості різновидів авто в лінійці.

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Яка ціна нового Lexus

Нова модель пропонує трирядний салон меншого розміру ніж у GX і значно нижчу ціну за модель LX.

"Пасажирам часто доводиться боротися за найкраще місце, за доступ до USB-розетки в передньому ряду... У своїй новій маркетинговій кампанії для першого в історії TX 2024 року Lexus встановлює новий сімейний порядок, де всі виграють. Незалежно від того, чи хоче пасажир сидіти спереду, ззаду чи десь посередині, TX гарантує простір, комфорт, технології чи розкіш", — йдеться на сайті Lexus.

У США охочі зможуть першими купити велику сімейну машину. Там її вартість становить від 55 050 до 81 723 дол.(з урахуванням всіх опцій), в залежності від рівня комплектації.

Цінова сітка Lexus TX. Фото: Car and Driver

Комплектація моделей Lexus TX

Lexus оснастив 2024 TX трьома трансмісіями. Базова комплектація включає 20-дюймові диски, електропривод передніх сидінь і дверей багажника, підігрів крісел, бездротову зарядку для смартфона, 14-дюймовий тачскрін.

Найнижчою за ціною пропозицією є TX350, який оснащений 2,4-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом у парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Потужність автомобіля становить 275 к.с. Привід на передні є стандартним, також доступний повний привід.

В середині списку цінового рейтингу моделей стоїть TX500h, який оснащений 2,4-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддуво, двома передніми та одним заднім двигунами. Шестиступінчастий автомат і повний привід — стандартні. Загальна потужність становить 366 к.с.

Lexus TX500h. Фото: PlanetCarsZ

На вершині представленого асортименту знаходиться гібрид TX550h+. В ньому замінено чотирициліндровий двигун TX500h на 3,5-літровий двигун V-6. Загальна потужність системи становить 406 к.с. Ця модель та TX500h з'являться лише у 2024 році.

Порівняння Lexus TX з Lexus RX L

Lexus прагне виправити недоліки знятого з виробництва RX L. Його третій ряд був тісним і вантажний простір не вразив аудиторію.

RX L мав колісну базу майже 280 см, довжину 500 см, ширину 189,5 см та висоту 171 см. Однак 2024 TX може похвалитися колісною базою 294.9 см. Моделі TX350 і 550h+ мають довжину 515.9 см, а TX500h — 516. 9 см від передньої до задньої частини. Усі варіанти Lexus TX мають ширину 198.9 см та висоту 178 см. Всередині Lexus TX 2024 теж набагато просторіше свого попередника.

Салон автомобіля Lexus TX. Фото: IXBT

TX — найдорожчий кросовер Lexus.

Нагадаємо, що ми писали про ТОП-10 найнадійніших авто у 2023 році, які майже ніколи не ламаються. Провідні позиції займають моделі від BMW, Ford, Lexus.

Також за 8 місяців 2023 року в Україні було продано рекордну кількість нових автомобілів BMW — майже 2,8 тис. Бестселером марки у 2023 році в Україні став кросовер BMW X5.