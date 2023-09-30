Новинка Lexus TX 2024: комплектация и цена

Кроссовер Lexus TX 2024. Фото: IXBT

Марка автомобилей Lexus запустила в продажу новый кроссовер Lexus TX 2024 года, взамен модели предыдущего поколения Lexus RX L. Новинка длиной более 5 метров имеет просторный салон и большой багажник.

Выпуск авто был объявлен на сайте соответствующей компании. Издание MotorTrend в свою очередь рассмотрело особенности разновидностей авто в линейке.

Читайте также:

Какова цена нового Lexus

Новая модель предлагает трехрядный салон меньшего размера чем у GX и значительно ниже цены модели LX.

"Пассажирам часто приходится бороться за лучшее место, за доступ к USB-розетке в переднем ряду... В своей новой маркетинговой кампании для первого в истории TX 2024 Lexus устанавливает новый семейный порядок, где все выиграют. Независимо от того, хочет ли пассажир сидеть спереди, сзади или где-нибудь посередине, TX гарантирует пространство, комфорт, технологии или роскошь», — говорится на сайте Lexus.

В США желающие смогут первыми купить большую семейную машину. Там ее стоимость составляет от 55 050 до 81 723 долл. (с учетом всех опций) в зависимости от уровня комплектации.

Ценовая сетка Lexus TX. Фото: Car and Driver

Комплектация моделей Lexus TX

Lexus оснастил 2024 TX тремя трансмиссиями. Базовая комплектация включает 20-дюймовые диски, электропривод передних сидений и дверей багажника, подогрев кресел, беспроводную зарядку для смартфона, 14-дюймовый тачскрин.

Самым низким по цене предложением является TX350, который оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность автомобиля составляет 275 л.с. Передний приводстандартный, также доступен полный привод.

В середине списка ценового рейтинга моделей стоит TX500h, который оснащен 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, двумя передними и одним задним двигателями. Шестиступенчатый автомат и полный привод — стандартные. Общая мощность составляет 366 л.

Lexus TX500H. Фото: PlanetCarsZ

На вершине представленного ассортимента находится гибрид TX550h+. В нем заменен четырехцилиндровый двигатель TX500h на 3,5-литровый V-6. Общая мощность системы составляет 406 л. Эта модель и TX500h появятся только в 2024 году.

Сравнение Lexus TX с Lexus RX L

Lexus стремится исправить недостатки снятого с производства RX L. Его третий ряд был тесным и грузовое пространство не поразило аудиторию.

RX L имел колесную базу почти 280 см, длину 500 см, ширину 189,5 см и высоту 171 см. Однако 2024 TX может похвастаться колесной базой 294.9 см. Модель TX350 и 550h+ имеют длину 515.9 см, а TX500h — 516,9 см от передней до задней части. Все варианты Lexus TX имеют ширину 198.9 см и высоту 178 см. Внутри Lexus TX 2024 тоже гораздо просторнее своего предшественника.

Автомобильный салон Lexus TX. Фото: IXBT

TX — самый дорогой кроссовер Lexus.

Напомним, что мы писали о ТОП-10 самых надежных автомобилей в 2023 году, которые почти никогда не ломаются. Ведущие позиции занимают модели от BMW, Ford, Lexus.

Также за 8 месяцев 2023 года в Украине было продано рекордное количество новых автомобилей BMW — почти 2,8 тыс. Бестселлером марки в 2023 году в Украине стал кроссовер BMW X5.