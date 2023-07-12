Нульове розмитнення авто в Україні: експерти про недоліки законопроєктів

Сьогодні можна легально не сплачувати митні платежі лише за авто, які ввозяться як гуманітарна допомога. Фото: wah.ua

В парламенті зареєстровано три законопроєкти, які передбачають "нульове" розмитнення для громадян, хто втратив авто через російську окупацію, для учасників бойових дій та "євробляхерів". Який з них може бути ухвалений найближчим часом?

Експерти Інституту досліджень авторинку провели аналіз усіх законопроєктів щодо пільгового розмитнення автомобілів в Україні, які розглядаються Верховною Радою. На їхню думку, документи створюють складні процедури та ризикові наслідки.

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Компенсація за втрату авто внаслідок бойових дій

Законопроєкт №9209 від 14.04.2023

Документ пропонує складну бюрократичну процедуру. Скористатися його можливостями зможуть далеко не всі українці, які втратили автомобілі через війну. Адже мало хто встиг подати відповідні заяви про викрадення чи втрату авто протягом місяця з моменту закінчення бойових дій на певних територіях.

Законопроєкт ще навіть не розглядався у профільних комітетах Верховної Ради.

Пільгове розмитнення для учасників бойових дій

Законопроєкт №9058 від 23.02.2023

УБД може привезти одне легкове авто з-за кордону без сплати податків. Але прописується заборона продавати або передавати в користування іншій особі такий автомобіль протягом трьох років. З одного боку, обмеження залишить поле для зловживань, адже автомобілі зможуть продати, просто передавши свідоцтво про реєстрацію. З іншого боку, учаснику бойових дій можуть терміново знадобляться гроші, а він позбавлений права розпоряджатися власним майном.

Законопроєкт ще навіть не розглядався у профільних комітетах Верховної Ради.

Ввезення вживаних авто без розмитнення

Законопроєкт №9473 від 10.07.2023

Документ збільшує максимальний термін перебування на автомобілі іноземної реєстрації для громадян України, котрі перебувають на тимчасовому консульському обліку за кордоном з 60 днів до року. З огляду на значну кількість українців за кордоном, це знову може спровокувати масове ввезення в Україну "євроблях".

Раніше ми писали, що не сплачувати митні платежі сьогодні можливо лише за автомобілі, які ввозяться як гуманітарна допомога для військової частини, громадської організації або благодійного фонду.

Також член бюджетного комітету українського парламенту Павло Бакунець заявив, що учасники бойових дій, ймовірно, будуть мати змогу ввозити автомобілі без мита.