Нулевое растаможивание авто в Украине: эксперты о недостатках законопроектов

Сегодня можно легально не платить таможенные платежи только за авто, ввозимые как гуманитарная помощь. Фото: wah.ua

В парламенте зарегистрированы три законопроекта, которые предусматривают "нулевое" растаможивание для граждан, потерявших авто из-за российской оккупации, участников боевых действий и "евробляхеров". Какой из них может быть принят в ближайшее время.

Эксперты Института исследований авторынка провели анализ всех законопроектов по льготному растаможиванию автомобилей в Украине, которые рассматриваются Верховной Радой. По их мнению, документы создают сложные процедуры и рисковые последствия.

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Компенсация за потерю авто в результате боевых действий

Законопроект №9209 от 14.04.2023

Документ предлагает сложную бюрократическую процедуру. Воспользоваться его возможностями смогут далеко не все украинцы, потерявшие автомобили из-за войны. Ведь немногие успели подать соответствующие заявления об угоне или потере авто в течение месяца с момента окончания боевых действий на определенных территориях.

Законопроект еще даже не рассматривался в профильных комитетах Верховной Рады.

Льготное растаможивание для участников боевых действий

Законопроект №9058 от 23.02.2023

УБД может привезти одно легковое авто из-за границы без уплаты налога. Но прописывается запрещение продавать или передавать в пользование другому лицу такой автомобиль в течение трех лет. С одной стороны, ограничение не снимает поле для злоупотреблений, ведь автомобили смогут продать просто передав свидетельство о регистрации. С другой стороны, участнику боевых действий могут срочно понадобятся средства, а он лишен права распоряжаться своим имуществом.

Законопроект еще даже не рассматривался в профильных комитетах Верховной Рады.

Ввоз подержанных авто без растаможки

Законопроект №9473 от 10.07.2023

Документ увеличивает максимальный срок пребывания на автомобиле иностранной регистрации для граждан Украины, состоящих на временном консульском учете за границей с 60 дней до года. Учитывая значительное количество украинцев за рубежом, это может опять спровоцировать массовый ввоз в Украину "евроблях".

Ранее мы писали, что не платить таможенные платежи сегодня возможно только за автомобиль, ввозимый как гуманитарная помощь для воинской части, общественной организации или благотворительного фонда.

Также член бюджетного комитета украинского парламента Павел Бакунец заявил, что участники боевых действий, вероятно, будут иметь возможность ввозить автомобили без пошлины.