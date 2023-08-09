Сертифікація авто в Україні у 2023 році: парламент спробував скасувати це правило

Всі авто, які були ввезені в Україну з-за кордону мають отримати Сертифікат відповідності. Фото: centr-avto

В українському парламенті відбулася друга невдала спроба скасувати сертифікацію автомобілів. В комітеті Верховної Ради зняли з розгляду законопроєкт, який це пропонував.

Про це повідомив Auto-consulting.

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"Прикро, але в Україні ще деякий час продовжиться фейкова сертифікація авто і спецтехніки. Ділки будуть заробляти. 5500 на битку з Америки, 2800 на ГБО, 9000 — за нове авто, і так по прайсу. Всі знають, і ціни, і безглуздість виданого папірця, який з реальним оглядом ТЗ на справність і відповідність нічого спільного не має", — заявив автор законопроєкту народний депутат Мар'ян Заблоцький.

Сертифікація авто в Україні у 2023 році

Всі транспортні засоби, які були ввезені в Україну з-за кордону повинні пройти сертифікацію та отримати Сертифікат відповідності.

Обов'язкову сертифікацію потребують легкові автомобілі, усі вантажівки, вантажопасажирські автомобілі, причепи та напівпричепи, автобуси та тролейбуси, мототранспорт та спецтехніка.

Сертифікацію можуть проводити юридичні та фізичні особи.

Сертифікати можуть видавати як для окремих авто, так і для партії транспорту.

Ціна сертифікації автомобілів залежить від того, чи це авто з Європи, чи США.

У державних установах вартість сертифікації європейського авто складає близько 2,4 тис. грн, у приватних — 2,7 тис. грн.

Загальна вартість сертифікації автомобіля зі США може складати 6-7 тис. грн.

Раніше ми писали, кому в Україні спростили отримання посвідчення водія. Також повідомляли, чи можна в Україні їздити на авто, якщо у вас забрали права.