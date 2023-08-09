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Парламент спробував скасувати сертифікацію автомобілів в Україні у 2023 році

9 серпня 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Сертифікація авто в Україні у 2023 році: парламент спробував скасувати це правило
Всі авто, які були ввезені в Україну з-за кордону мають отримати Сертифікат відповідності. Фото: centr-avto
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В українському парламенті відбулася друга невдала спроба скасувати сертифікацію автомобілів. В комітеті Верховної Ради зняли з розгляду законопроєкт, який це пропонував.

Про це повідомив Auto-consulting.

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"Прикро, але в Україні ще деякий час продовжиться фейкова сертифікація авто і спецтехніки. Ділки будуть заробляти. 5500 на битку з Америки, 2800 на ГБО, 9000 — за нове авто, і так по прайсу. Всі знають, і ціни, і безглуздість виданого папірця, який з реальним оглядом ТЗ на справність і відповідність нічого спільного не має", — заявив автор законопроєкту народний депутат Мар'ян Заблоцький.

Сертифікація авто в Україні у 2023 році

  • Всі транспортні засоби, які були ввезені в Україну з-за кордону повинні пройти сертифікацію та отримати Сертифікат відповідності.
  • Обов'язкову сертифікацію потребують легкові автомобілі, усі вантажівки, вантажопасажирські автомобілі, причепи та напівпричепи, автобуси та тролейбуси, мототранспорт та спецтехніка.
  • Сертифікацію можуть проводити юридичні та фізичні особи.
  • Сертифікати можуть видавати як для окремих авто, так і для партії транспорту.
  • Ціна сертифікації автомобілів залежить від того, чи це авто з Європи, чи США.
  • У державних установах вартість сертифікації європейського авто складає близько 2,4 тис. грн, у приватних — 2,7 тис. грн.
  • Загальна вартість сертифікації автомобіля зі США може складати 6-7 тис. грн.

Раніше ми писали, кому в Україні спростили отримання посвідчення водія. Також повідомляли, чи можна в Україні їздити на авто, якщо у вас забрали права.

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