Сертифікація авто в Україні у 2023 році: парламент спробував скасувати це правило

Парламент спробував скасувати сертифікацію автомобілів в Україні у 2023 році
В українському парламенті відбулася друга невдала спроба скасувати сертифікацію автомобілів. В комітеті Верховної Ради зняли з розгляду законопроєкт, який це пропонував.
Про це повідомив Auto-consulting.
"Прикро, але в Україні ще деякий час продовжиться фейкова сертифікація авто і спецтехніки. Ділки будуть заробляти. 5500 на битку з Америки, 2800 на ГБО, 9000 — за нове авто, і так по прайсу. Всі знають, і ціни, і безглуздість виданого папірця, який з реальним оглядом ТЗ на справність і відповідність нічого спільного не має", — заявив автор законопроєкту народний депутат Мар'ян Заблоцький.
Сертифікація авто в Україні у 2023 році
- Всі транспортні засоби, які були ввезені в Україну з-за кордону повинні пройти сертифікацію та отримати Сертифікат відповідності.
- Обов'язкову сертифікацію потребують легкові автомобілі, усі вантажівки, вантажопасажирські автомобілі, причепи та напівпричепи, автобуси та тролейбуси, мототранспорт та спецтехніка.
- Сертифікацію можуть проводити юридичні та фізичні особи.
- Сертифікати можуть видавати як для окремих авто, так і для партії транспорту.
- Ціна сертифікації автомобілів залежить від того, чи це авто з Європи, чи США.
- У державних установах вартість сертифікації європейського авто складає близько 2,4 тис. грн, у приватних — 2,7 тис. грн.
- Загальна вартість сертифікації автомобіля зі США може складати 6-7 тис. грн.
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