Сертификация авто в Украине в 2023 году: парламент попытался отменить это правило

Все авто, которые были ввезены в Украину из-за границы, должны получить Сертификат соответствия. Фото: centr-avto

В украинском парламенте прошла вторая неудачная попытка отменить сертификацию автомобилей. В комитете Верховной Рады сняли с рассмотрения предлагаемый законопроект.

Об этом сообщил Auto-consulting.

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"Досадно, но в Украине еще некоторое время продлится фейковая сертификация авто и спецтехники. Дельцы будут зарабатывать. 5500 на битке из Америки, 2800 на ГБО, 9000 — за новое авто, и так по прайсу. Все знают, и цены, и бессмысленность выданной бумажки, которая с реальным осмотром ТС на исправность и соответствие ничего общего не имеет", — заявил автор законопроекта народный депутат Марьян Заблоцкий.

Сертификация авто в Украине в 2023 году

Все транспортные средства, которые были ввезены в Украину из-за границы, должны пройти сертификацию и получить Сертификат соответствия.

Обязательной сертификации подлежат легковые автомобили, грузовики, грузопассажирские авто, прицепы и полуприцепы, автобусы и троллейбусы, мототранспорт и спецтехника.

Сертификацию могут производить юридические и физические лица.

Сертификаты могут выдаваться как для отдельных авто, так и для партии транспорта.

Цена сертификации автомобилей зависит от того, это авто из Европы, или США.

В государственных учреждениях стоимость сертификации европейского авто составляет около 2,4 тыс. грн, в частных — 2,7 тыс. грн.

Общая стоимость сертификации автомобиля из США может составлять 6–7 тыс. грн.

Ранее мы писали, кому в Украине упростили получение водительского удостоверения. Также сообщали, можно ли в Украине ездить на автомобиле, если у вас забрали права.