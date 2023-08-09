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Парламент попытался упразднить сертификацию автомобилей в Украине в 2023 году

9 августа 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Сертификация авто в Украине в 2023 году: парламент попытался отменить это правило
Все авто, которые были ввезены в Украину из-за границы, должны получить Сертификат соответствия. Фото: centr-avto
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В украинском парламенте прошла вторая неудачная попытка отменить сертификацию автомобилей. В комитете Верховной Рады сняли с рассмотрения предлагаемый законопроект.

Об этом сообщил Auto-consulting.

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"Досадно, но в Украине еще некоторое время продлится фейковая сертификация авто и спецтехники. Дельцы будут зарабатывать. 5500 на битке из Америки, 2800 на ГБО, 9000 — за новое авто, и так по прайсу. Все знают, и цены, и бессмысленность выданной бумажки, которая с реальным осмотром ТС на исправность и соответствие ничего общего не имеет", — заявил автор законопроекта народный депутат Марьян Заблоцкий.

Сертификация авто в Украине в 2023 году

  • Все транспортные средства, которые были ввезены в Украину из-за границы, должны пройти сертификацию и получить Сертификат соответствия.
  • Обязательной сертификации подлежат легковые автомобили, грузовики, грузопассажирские авто, прицепы и полуприцепы, автобусы и троллейбусы, мототранспорт и спецтехника.
  • Сертификацию могут производить юридические и физические лица.
  • Сертификаты могут выдаваться как для отдельных авто, так и для партии транспорта.
  • Цена сертификации автомобилей зависит от того, это авто из Европы, или США.
  • В государственных учреждениях стоимость сертификации европейского авто составляет около 2,4 тыс. грн, в частных — 2,7 тыс. грн.
  • Общая стоимость сертификации автомобиля из США может составлять 6–7 тыс. грн.

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