Незаконні штрафи до 1700 гривень для водіїв: як протистояти

Поліція вигадує штрафи до 1700 гривень для водіїв: як цьому протистояти
Останнім часом поліцейські в Україні почала виписувати водіям штраф за тріщини у лобовому склі. Чи правомірні дії правоохоронців у такому випадку?
Про це повідомив Doradvokat.
Як відбувається оформлення "порушення"
При виявленні тріщини у лобовому склі поліцейські виписують штраф на підставі ч. 1. ст. 121 КУпАП. Тобто за керування авто з технічними дефектами, при наявності яких експлуатація транспортного засобу заборонена
За таке порушення передбачено штраф 340 грн.
Поліцейські не мають права виписувати цей штраф
Ч. 1 ст. 121 КУпАП не передбачає штраф за тріщину на лобовому склі. А в розділі 31.4 Правил дорожнього руху у переліку технічних дефектів, з якими обмежується керування авто, такого пункту не існує.
Причини, які можуть призвести до обмеження використання легкового автомобіля (р. 31.4 ПДР)
- Відсутність або дефектність склоочисників.
- Відсутність зовнішнього дзеркала заднього виду.
- Нефункціонуючий звуковий сигнал.
- Пошкодження спідометра або одометра.
- Відсутність переднього або заднього бампера чи захисного пристрою.
- Відсутність захисних фартухів чи бризковиків.
- Відсутність медичної аптечки з вказівкою типу ТЗ.
- Відсутність аварійного знаку.
- Відсутність справного вогнегасника.
- Відсутність ременів безпеки чи підголівників.
Як бачимо, жодної згадки про тріщину на лобовому склі у ПДР немає.
Як захиститись від незаконного штрафу
Потрібно обов'язково оскаржити цей штраф, якою б дріб'язковою вам не здавалася сума у 340 грн. На оскарження постанови у вас є десять днів від моменту її отримання.
Якщо ви цього не зробите, то погодитеся з порушенням правил. Це означає, що при наступній зупинці з тієї самої причини протягом року ви потрапите під дію ч. 4 ст. 121 КУпАП. За цією нормою передбачений штраф 850-1700 грн з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін 3-6 місяців або адміністративний арешт на 5-10 діб.
Раніше ми писали про п’ять способів дізнатися, що вас оштрафували за порушення правил ПДР. Також повідомляли про відповідальність водія, якщо пасажир був непристебнутий під час ДТП.