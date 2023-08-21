Незаконні штрафи до 1700 гривень для водіїв: як протистояти

Тріщина на вітровому склі авто в жодному документі не зазначена як несправність, що унеможливлює керування. Фото: orrinsurance.net

Останнім часом поліцейські в Україні почала виписувати водіям штраф за тріщини у лобовому склі. Чи правомірні дії правоохоронців у такому випадку?

Про це повідомив Doradvokat.

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При виявленні тріщини у лобовому склі поліцейські виписують штраф на підставі ч. 1. ст. 121 КУпАП. Тобто за керування авто з технічними дефектами, при наявності яких експлуатація транспортного засобу заборонена

За таке порушення передбачено штраф 340 грн .

Поліцейські не мають права виписувати цей штраф

Ч. 1 ст. 121 КУпАП не передбачає штраф за тріщину на лобовому склі. А в розділі 31.4 Правил дорожнього руху у переліку технічних дефектів, з якими обмежується керування авто, такого пункту не існує.

Причини, які можуть призвести до обмеження використання легкового автомобіля (р. 31.4 ПДР)

Відсутність або дефектність склоочисників.

Відсутність зовнішнього дзеркала заднього виду.

Нефункціонуючий звуковий сигнал.

Пошкодження спідометра або одометра.

Відсутність переднього або заднього бампера чи захисного пристрою.

Відсутність захисних фартухів чи бризковиків.

Відсутність медичної аптечки з вказівкою типу ТЗ.

Відсутність аварійного знаку.

Відсутність справного вогнегасника.

Відсутність ременів безпеки чи підголівників.

Як бачимо, жодної згадки про тріщину на лобовому склі у ПДР немає.

Як захиститись від незаконного штрафу

Потрібно обов'язково оскаржити цей штраф, якою б дріб'язковою вам не здавалася сума у 340 грн. На оскарження постанови у вас є десять днів від моменту її отримання.

Якщо ви цього не зробите, то погодитеся з порушенням правил. Це означає, що при наступній зупинці з тієї самої причини протягом року ви потрапите під дію ч. 4 ст. 121 КУпАП. За цією нормою передбачений штраф 850-1700 грн з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін 3-6 місяців або адміністративний арешт на 5-10 діб.

Раніше ми писали про п’ять способів дізнатися, що вас оштрафували за порушення правил ПДР. Також повідомляли про відповідальність водія, якщо пасажир був непристебнутий під час ДТП.