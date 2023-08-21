Незаконные штрафы до 1700 гривен для водителей: как противостоять

Полиция придумывает штрафы до 1700 гривен для водителей: как этому противостоять
В последнее время полицейские в Украине начали выписывать водителям штраф за трещины на лобовом стекле. Правомерны ли действия правоохранителей в таком случае?
Об этом сообщил Doradvokat.
Как происходит оформление "нарушения"
При обнаружении трещины в лобовом стекле полицейские выписывают штраф из ч. 1. ст. 121 КУоАП. То есть за вождение авто с техническими дефектами, при наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещена
За такое нарушение предусмотрен штраф 340 грн.
Полицейские не имеют права выписывать этот штраф
Ч. 1 ст. 121 КУоАП не предусматривает штраф за трещину на лобовом стекле. А в разделе 31.4 ПДД в перечне технических дефектов, с которыми ограничивается управление авто, такого пункта тоже не существует.
Причины, которые могут привести к ограничению использования легкового автомобиля (р. 31.4 ПДД)
- Отсутствие или дефектность стеклоочистителей.
- Отсутствие наружного зеркала заднего вида.
- Нефункционирующий звуковой сигнал.
- Повреждение спидометра или одометра.
- Отсутствие переднего или заднего бамперов, или защитного устройства.
- Отсутствие защитных фартуков или брызговиков.
- Отсутствие медицинской аптечки с указанием типа ТС.
- Отсутствие аварийного знака.
- Отсутствие исправного огнетушителя.
- Отсутствие ремней безопасности или подголовников.
Как видим, никакого упоминания о трещине на лобовом стекле в ПДД нет.
Как защититься от незаконного штрафа
Нужно обязательно обжаловать этот штраф, какой бы мелочной вам не казалась сумма в 340 грн. На обжалование постановления у вас есть десять дней с момента его получения.
Если вы этого не сделаете, то согласитесь с нарушением правил. Это означает, что при следующей остановке по той же причине в течение года вы попадете под действие ч. 4 ст. 121 КУоАП. Согласно этой норме предусмотрен штраф 850-1700 грн с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3-6 месяцев или административный арест на 5-10 суток.
Раньше мы писали о пяти способах узнать, что вас оштрафовали за нарушение правил ПДД. Также сообщали об ответственности водителя, если пассажир был не пристегнут во время ДТП.