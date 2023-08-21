Незаконные штрафы до 1700 гривен для водителей: как противостоять

Трещина на ветровом стекле авто ни в одном документе не указана как неисправность, что делает невозможным управление. Фото: orrinsurance.net

В последнее время полицейские в Украине начали выписывать водителям штраф за трещины на лобовом стекле. Правомерны ли действия правоохранителей в таком случае?

Об этом сообщил Doradvokat.

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При обнаружении трещины в лобовом стекле полицейские выписывают штраф из ч. 1. ст. 121 КУоАП. То есть за вождение авто с техническими дефектами, при наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещена

За такое нарушение предусмотрен штраф 340 грн .

Полицейские не имеют права выписывать этот штраф

Ч. 1 ст. 121 КУоАП не предусматривает штраф за трещину на лобовом стекле. А в разделе 31.4 ПДД в перечне технических дефектов, с которыми ограничивается управление авто, такого пункта тоже не существует.

Причины, которые могут привести к ограничению использования легкового автомобиля (р. 31.4 ПДД)

Отсутствие или дефектность стеклоочистителей.

Отсутствие наружного зеркала заднего вида.

Нефункционирующий звуковой сигнал.

Повреждение спидометра или одометра.

Отсутствие переднего или заднего бамперов, или защитного устройства.

Отсутствие защитных фартуков или брызговиков.

Отсутствие медицинской аптечки с указанием типа ТС.

Отсутствие аварийного знака.

Отсутствие исправного огнетушителя.

Отсутствие ремней безопасности или подголовников.

Как видим, никакого упоминания о трещине на лобовом стекле в ПДД нет.

Как защититься от незаконного штрафа

Нужно обязательно обжаловать этот штраф, какой бы мелочной вам не казалась сумма в 340 грн. На обжалование постановления у вас есть десять дней с момента его получения.

Если вы этого не сделаете, то согласитесь с нарушением правил. Это означает, что при следующей остановке по той же причине в течение года вы попадете под действие ч. 4 ст. 121 КУоАП. Согласно этой норме предусмотрен штраф 850-1700 грн с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3-6 месяцев или административный арест на 5-10 суток.

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