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Попри заяви Ілона Маска — найпопулярніші вживані авто з США в Україні

22 листопада 2023 12:40
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Попри заяви Ілона Маска: найпопулярніші вживані авто з США в Україні
Сьогодні наймасовіше американське авто з США — Tesla. Фото: zdnet.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Дивні вислови Ілона Маска про російсько-українську війну останнім часом спричинили різку критику власника Tesla в Україні. Хай там як, а машини виробництва його компанії досі є найпопулярнішим американським авто серед мешканців нашої країни.

Про це повідомив Укравтопром.

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В жовтні 2023 року в Україні зареєстрували понад 3 тис. вживаних легкових автомобілів виготовлених у США. Це 14% від усіх вперше зареєстрованих минулого місяця машин з пробігом.

Які силові установки обирали українці

  • 42% — машини з бензиновими двигунами;
  • 38% — електромобілі;
  • 7% — гібриди та автомобілі з ГБО;
  • 6% — дизельні авто.

Автомобілі Tesla посіли весь п'єдестал у топі найбільш продаваних в Україні автомобілів з США. З 3 тис. американських авто, проданих у жовтні 851 — це машини трьох моделей Tesla.

ТОП-5 американських вживаних авто, завезених в Україну у жовтні 2023 року

  1. Tesla Model 3 — 433 одиниць;
  2. Tesla Model Y — 226 од.;
  3. Tesla Model S — 192 од.;
  4. Ford Escape — 182 од.;
  5. Jeep Cherokee — 170 од.

Середній вік вживаних американських машин з пробігом, які влилися в український автопарк у жовтні 2023 року, становить 5,5 років.

Раніше ми публікували ТОП-10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році. Також називали шість нових електрокарів, які суттєво знеціняться в Україні у 2024 році.

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