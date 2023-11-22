Попри заяви Ілона Маска — найпопулярніші вживані авто з США в Україні
Дивні вислови Ілона Маска про російсько-українську війну останнім часом спричинили різку критику власника Tesla в Україні. Хай там як, а машини виробництва його компанії досі є найпопулярнішим американським авто серед мешканців нашої країни.
Про це повідомив Укравтопром.
В жовтні 2023 року в Україні зареєстрували понад 3 тис. вживаних легкових автомобілів виготовлених у США. Це 14% від усіх вперше зареєстрованих минулого місяця машин з пробігом.
Які силові установки обирали українці
- 42% — машини з бензиновими двигунами;
- 38% — електромобілі;
- 7% — гібриди та автомобілі з ГБО;
- 6% — дизельні авто.
Автомобілі Tesla посіли весь п'єдестал у топі найбільш продаваних в Україні автомобілів з США. З 3 тис. американських авто, проданих у жовтні 851 — це машини трьох моделей Tesla.
ТОП-5 американських вживаних авто, завезених в Україну у жовтні 2023 року
- Tesla Model 3 — 433 одиниць;
- Tesla Model Y — 226 од.;
- Tesla Model S — 192 од.;
- Ford Escape — 182 од.;
- Jeep Cherokee — 170 од.
Середній вік вживаних американських машин з пробігом, які влилися в український автопарк у жовтні 2023 року, становить 5,5 років.
Раніше ми публікували ТОП-10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році. Також називали шість нових електрокарів, які суттєво знеціняться в Україні у 2024 році.
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