Попри заяви Ілона Маска: найпопулярніші вживані авто з США в Україні

Сьогодні наймасовіше американське авто з США — Tesla. Фото: zdnet.com

Дивні вислови Ілона Маска про російсько-українську війну останнім часом спричинили різку критику власника Tesla в Україні. Хай там як, а машини виробництва його компанії досі є найпопулярнішим американським авто серед мешканців нашої країни.

Про це повідомив Укравтопром.

Читайте також:

В жовтні 2023 року в Україні зареєстрували понад 3 тис. вживаних легкових автомобілів виготовлених у США. Це 14% від усіх вперше зареєстрованих минулого місяця машин з пробігом.

Які силові установки обирали українці

42% — машини з бензиновими двигунами;

38% — електромобілі;

7% — гібриди та автомобілі з ГБО;

6% — дизельні авто.

Автомобілі Tesla посіли весь п'єдестал у топі найбільш продаваних в Україні автомобілів з США. З 3 тис. американських авто, проданих у жовтні 851 — це машини трьох моделей Tesla.

ТОП-5 американських вживаних авто, завезених в Україну у жовтні 2023 року

Tesla Model 3 — 433 одиниць; Tesla Model Y — 226 од.; Tesla Model S — 192 од.; Ford Escape — 182 од.; Jeep Cherokee — 170 од.

Середній вік вживаних американських машин з пробігом, які влилися в український автопарк у жовтні 2023 року, становить 5,5 років.

Раніше ми публікували ТОП-10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році. Також називали шість нових електрокарів, які суттєво знеціняться в Україні у 2024 році.